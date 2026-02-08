В одной из камер ИВС в Истре найдено тело 45-летней женщины, задержанной по делу о вымогательстве, пишет РБК со ссылкой на ГУ МВД по Московской области. По данным издания, речь идет о покончившей с собой Алии Галицкой — экс-супруге бывшего топ-менеджера Альфа-банка Александра Галицкого.

«При обходе камер сотрудниками полиции обнаружена подозреваемая без видимых признаков жизни. Незамедлительно была вызвана бригада медиков, которые по прибытии констатировали ее смерть», — сообщили в полиции, отметив, что сейчас проводится проверка. Имя покойной не называется.

Ранее о том, что Галицкая совершила суицид, объявили ее адвокат, а также Life.ru со ссылкой на источник. Изначально говорилось, что это произошло в СИЗО, однако во ФСИН опровергли эту информацию. Источник РБК рассказал, что Галицкая покончила с собой в ИВС накануне этапирования в СИЗО.

О том, что инцидент произошел именно в ИВС, также сообщила правозащитница, член СПЧ Ева Меркачева. Она добавила, что Галицкая перед смертью обвинила во всем своего бывшего мужа.

Однако адвокат бизнесмена Анна Бутырина заявила РЕН ТВ, что Алия никогда не была супругой ее подзащитного, а фамилию она сменила сама.

Галицкую арестовали 6 февраля на два месяца — до 3 апреля. Следствие считает, что она требовала от бизнесмена деньги, обещая в противном случае распространить порочащие сведения, которые могли нанести ущерб его интересам. Официально Галицкую обвинили в вымогательстве $150 млн.

Однако, по словам Бутыриной, сумма была больше: по ее словам, Алия требовала у предпринимателя «от 160 до 300 млн долларов», за что ей грозило до 20 лет лишения свободы.

«112» пишет, что Галицкая тяжело переживала развод с бывшим мужем и пару лет назад «активно искала психологов и адвокатов, которые могли бы ей помочь». В январе 2026 года, по данным телеграм-канала, женщина разместила объявление о продаже вещей и техники.

По мнению Меркачевой, Галицкую могли специально вернуть в ИВС, то есть «в руки полицейских, в руки тех людей, которые ведут дело против нее и которые заинтересованы в том, чтобы оказывать максимальное давление». Правозащитница в разговоре с «Подъемом» допустила, что экс-супруга бизнесмена, вероятно, была в «сильнейшем стрессе» после решения суда.

«Уверена, что она не думала, что ей изберут такую меру пресечения, потому что преступление совершено впервые, потому что у нее конфликт был с бывшим мужем. И обвинение странное, как мне кажется», — отметила член СПЧ.

Кроме того, добавила она, была совершенно недопустимая ситуация: Галицкую оставили в камере ИВС одну, поскольку других женщин там не было. По мнению Меркачевой, при таком раскладе «действительно увеличивается риск суицидов и всяких трагедий».

Александр Галицкий — основатель и управляющий партнер международного венчурного фонда Almaz Capital, головной офис которого находится в Кремниевой долине в США. Он покинул совет директоров Альфа-банка после того, как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена.

Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года, после чего Верховный суд Калифорнии постановил, что обе дочери (у которых есть гражданство РФ и США) экс-супругов останутся с матерью, которая жила в Подмосковье. В конце мая 2025 года, как писали СМИ, бизнесмен забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

После этого Галицкая обратилась к властям США, заявив о похищении детей, однако, не получив от них ответа, подала заявление в России. Позже ей удалось встретиться с дочерьми в Швейцарии, но она не смогла забрать их в Россию, так как документы детей находятся у отца, рассказывал ее адвокат Рубен Маркарьян.

В октябре прошлого года суд арестовал имущество Галицкого на сумму 435 млн рублей в рамках иска о разделе совместно нажитого с бывшей супругой. Речь идет о квартире на Патриарших прудах, загородном коттедже в элитном поселке «Миллениум-парк» на Новорижском шоссе, квартире в клубном доме «Тургенев» и других активах, общая сумма которых, по данным СМИ, может превышать 1,2 млрд рублей.

В ноябре 2025 года Галицкий заявил, что они с Алией не были никогда женаты, а она лишь, по его словам, является матерью их детей. Кроме того, предприниматель уточнил, что у него «нет имущества в США и в Калифорнии он не жил».