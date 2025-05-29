Заслуженному артисту России Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию на неопределенный срок. Об этом сообщила в социальный сети X министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По словам главы МИД Латвии, это решение было принято на основании ч. 2 ст. 61 иммиграционного закона, которая дает ведомству право блокировать въезд для лиц, чье присутствие на территории страны противоречит интересам безопасности или внешней политики государства.

Помимо Козловского, аналогичную меру применили в отношении рэпера Вадима Мотылева, выступающего под псевдонимом Slimus, сообщила министр.

Власти Латвии запретили Козловскому въезд на фоне сообщений о возвращении артиста на московскую театральную сцену после судебной тяжбы с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталием Бородиным. Последний обвинял Козловского в экстремизме и дискредитации российской армии, а также предлагал проверить его на предмет финансирования ВСУ из-за дружбы с продюсером Александром Роднянским*. Актер выиграл суд, Бородин опубликовал опровержение своих высказываний.

После обвинений со стороны Бородина несколько спектаклей с участием Козловского были отменены. Его имя убрали из титров фильма «Летучий корабль», а Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение на показ сериала «Бар “Один звонок”» с Козловским в главной роли.

В конце апреля художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов анонсировал премьеру моноспектакля с Козловским под названием Frank. Первый показ прошел в день рождения артиста 3 мая. Актер Максим Виторган, в свою очередь, сообщил 27 мая, что онлайн-кинотеатр Kion готовится выпустить сериал «Бар “Один звонок”», работа над которым завершилась в 2023 году.

Журналистка Ксения Собчак незадолго до премьеры моноспектакля Frank написала в своем канале, что Козловскому «проблем больше устраивать не будут», поскольку якобы «куда надо позвонили, получилось договориться».

Она сопоставила проблемы, с которыми столкнулись Козловский и телеведущий Иван Ургант при попытке вернуться в публичное поле после начала военной операции.

«Получается, что это не новые законы нового времени, а просто битва покровителей? За Урганта тоже просили, но не получилось вернуть его в публичное поле, в эфир. А покровитель (-ница) Козловского в итоге переломил (а) ситуацию. Данилу разбанили», — заявила Собчак.

В июле 2024 года спектакль Frank прошел в Латвии в рамках фестиваля в Юрмале. Мероприятие посетила народная артистка СССР Алла Пугачева, которая после начала военной операции уехала с семьей за границу. После окончания спектакля она побывала за кулисами и опубликовала в соцсетях совместную фотографию с Козловским. Певица описала спектакль как «праздник Души и Таланта», добавив, что он «привел всех в восторг».

В апреле Пугачева и ее супруг Максим Галкин* встретились с Козловским на Кипре после премьеры музыкального спектакля с его участием Check Up. «Опять премьера, опять успех. Поздравляем!!!» — написала певица в соцсети.

Пугачева после признания Галкина* иноагентом публично просила присвоить такой статус и ей в знак солидарности с мужем. Включить Пугачеву в реестр также неоднократно призывали в Госдуме. Депутат Николай Новичков в марте попросил главу Минюста Константина Чуйченко рассмотреть основания для признания иноагентом Ивана Урганта. Замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что оснований для включения Пугачевой и Урганта в реестр иноагентов нет.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов