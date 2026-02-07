Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке начислила своим пользователям 620 тыс. биткоинов, что привело к кратковременному падению их курса. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Инцидент произошел 6 февраля около 19:00 по местному времени. В пресс-релизе Bithumb говорится, что виновником ошибочного перечисления средств стал сотрудник криптобиржи, которому было поручено перевести вознаграждение участникам рекламной акции. Осуществляя эту транзакцию, он перепутал единицы оплаты и вместо корейских вон отправил 249 пользователям биткоины.

В результате эти люди получили в общей сложности 620 тыс. биткоинов, то есть почти 2,5 тыс. биткоинов стоимостью 244 млрд вон (около $166 млн) в среднем на человека. Уже через 40 минут сотрудники криптобиржи заметили ошибку и заблокировали получателям вознаграждения все операции, включая возможность вывода средств со счетов. Однако за это время некоторые успели заметить неожиданное пополнение своих счетов и продали часть криптовалюты.

По данным на утро 7 февраля Bithumb сообщила, что вернула 618 212 биткоинов и возместила себе 93% стоимости 1788 биткоинов, которые получившие ошибочный перевод пользователи успели продать. Еще 125 биткоинов пока не возвращены. Активность продавцов, которые спешили поскорее сбыть неожиданно упавшую на их счета криптовалюту, привела к кратковременному снижению курса биткоина.

Финансовый регулятор Южной Кореи — Служба финансового надзора (FSS) — направила инспекторов для выяснения обстоятельств и последствий ошибки криптобиржи. Им предстоит проверить уровень безопасности, который Bithumb обеспечивает своим пользователям, и оценить возможность возврата оставшихся 152 биткоинов.

Ранее в Чили мужчина по ошибке получил зарплату за 30 лет вместо обычной по итогам месяца и отказался возвращать деньги работодателю. Тот обратился в суд, но проиграл дело.