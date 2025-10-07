В Чили произошел прецедентный судебный случай, связанный с ошибочным переводом заработной платы. Сотрудник одной из компаний, чье имя не раскрывается, регулярно получал месячный доход в размере $460, пишет NDTV. В мае 2022 года в бухгалтерском отделе произошла ошибка, в результате которой на банковский счет работника было зачислено $170 тысяч — сумма, эквивалентная его заработку за более чем 30 лет.

Первоначально сотрудник заверил руководство компании о своем намерении вернуть ошибочно перечисленные средства. Однако вскоре после этого он неожиданно подал заявление об увольнении, прекратил выходить на связь и фактически исчез с полученными деньгами. После многократных безуспешных попыток добиться возврата средств компания была вынуждена обратиться в суд с иском о краже.

Судебный процесс продолжался три года и завершился неожиданным вердиктом. Судья окружного суда Сантьяго вынес решение в пользу бывшего сотрудника, аргументировав свою позицию тем, что поскольку денежные средства были перечислены добровольно (хотя и по ошибке), состав преступления «кража» отсутствует.

Инцидент был квалифицирован как «незаконное удержание имущества», что подразумевает гражданско-правовую, а не уголовную ответственность. В результате уголовное дело было прекращено, и экс-сотрудник юридически сохранил право на ошибочно перечисленные средства.

Несмотря на решение суда, компания намерена продолжить разбирательства. Юридический отдел организации заявил о планах оспорить вердикт в рамках гражданского судопроизводства, намереваясь «задействовать все доступные правовые механизмы для пересмотра решения и восстановления справедливости».