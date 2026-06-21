Европейские лидеры пытаются склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции по конфликту на Украине, которая заключается в немедленном прекращении огня. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, эти попытки усилились после встречи президентов России и США на Аляске.

«Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась», — сказал Лавров.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, заявил Зарубину, что одна из сторон переговоров на Аляске оказалась не в состоянии выполнить свою часть договоренностей.

«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, <…> оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», — отметил Ушаков.

По его словам, Россия ждет не выполнения пониманий или договоренностей, достигнутых на Аляске, а победы и реализации собственных целей.

19 июня Лавров сообщил, что у России «есть ощущение», что США могут изменить свой подход к урегулированию на Украине. По словам главы российского МИД, Москву удивило заявление госсекретаря США Марко Рубио в начале июня о том, что Вашингтон не может быть посредником по украинскому вопросу, поскольку поддерживает Киев.

Несмотря на это, добавил Лавров, американский президент выразил готовность вернуться к урегулированию конфликта на Украине, и Россия тоже к этому готова.

«У нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые американская сторона предложила нам на саммите в Анкоридже», — сказал министр иностранных дел.

В начале июня Лавров заявил, что диалог с США по Украине идет по замкнутому кругу, и прогресса не наблюдается со времен саммита в Анкоридже в августе 2025 года.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о содержании «формулы Анкориджа», заявил, что позиция России заключается в необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Раскрывать формулу полностью представитель Кремля отказался, назвав это нецелесообразным.

Источники Reuters утверждали, что речь идет о выводе украинских войск из ДНР и ЛНР в обмен на заморозку линии фронта на юге Херсонской и Запорожской областей.