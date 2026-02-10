Следователи организовали процессуальную проверку после смерти несовершеннолетнего студента в душевой комнате общежития одного из техникумов Перми. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Пермскому краю во вторник, 10 февраля.

По предварительным данным, подросток зашел в душ, где находился на протяжении продолжительного времени. После этого сотрудники общежития обнаружили его тело. Предварительно установлено, что смерть несовершеннолетнего не носит криминальный характер.

«Он пошел в душ, потерял сознание и лежал под кипятком, который лился из крана полтора часа», — сообщил подписчик группы «Пермь ЧП и ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет «Пермь онлайн», речь идет об общежитии Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Изгагина, расположенном на Рабоче-Крестьянской улице. Комендант общежития и директор учебного заведения отказались комментировать произошедшее.

«КП-Пермь» отмечает, что тело студента было обнаружено 9 февраля. В настоящий момент неизвестно, было ли у погибшего диагностировано какое-либо заболевание или он потерял сознание в результате переутомления.

9 февраля в екатеринбургской школе умер учащийся девятого класса. По данным прокуратуры, 15-летний подросток вместе с одноклассником зашел в туалет после урока физкультуры, где потерял сознание и упал. Медики не смогли спасти школьника, он скончался на месте. По данным Shot, у подростка были проблемы с сердцем, а смерть наступила после того, как у него отказал «датчик для качания крови». СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).