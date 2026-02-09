Утром 9 февраля в екатеринбургской школе №181 после урока физкультуры умер учащийся девятого класса, сообщила прокуратура Свердловской области. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), передает «Ъ-Урал».

По данным надзорного ведомства, около 9:35 по местному времени (7:35 мск), 15-летний подросток вместе с одноклассником зашел в туалет после урока физкультуры. Там он потерял сознание и упал.

Другие школьники сразу же позвали на помощь учителей и школьного врача. В 9:37 на станцию скорой помощи поступил звонок от одноклассника потерявшего сознание мальчика.

Знакомые подростка рассказали, что на помощь пришел учитель ОБЖ, который пытался «откачать» подростка до прибытия бригады скорой помощи. Машина с медиками приехала в 9:47. В прокуратуре уточнили, что врачи провели реанимационные мероприятия, однако спасти школьника не удалось, он скончался на месте.

Shot утверждает, что у мальчика были проблемы с сердцем. Смерть, по данным канала, наступила после того, как у него отказал «датчик для качания крови». URA.ru уточняет, что погибший наблюдался у кардиолога и кардиохирурга.

«Он зашел со всеми поздороваться и упал. Просто упал. Умер на руках у одноклассника, у него были проблемы с сердцем», — рассказала E1.ru одноклассница погибшего.

Медики и очевидцы также опровергли информацию местных СМИ о том, что погибший курил. Однако родители учащихся из школы №181 обратили внимание, что в школьном туалете, где мальчик потерял сознание, постоянно «накурено».

«Проблема острая, дверей в туалете между унитазами нет. Курят вейпы. Дети пятого класса боятся туда заходить, терпят. Хотим уже писать в прокуратуру», — рассказала E1.ru мама учащегося пятого класса.

СК проведет судмедэкспертизу для установления причин смерти. Региональная прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников школы, своевременности вызова и оказания медицинской помощи подростку.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова выразила соболезнования родителям погибшего и заявила, что берет дело на контроль. Она допустила, что произошедшее может быть «стечением обстоятельств».

«Это беда, большое горе. Судя по той информации, которая есть в СМИ, это какое-то стечение обстоятельств. Конечно же, правоохранительные органы определят все обстоятельства в результате следственной проверки», — рассказала она «Ленте.ру».

В сентябре 2025 года во время тренировки умер 14-летний хоккеист из спортшколы «Хризолит» в Асбесте Свердловской области. По словам тренера, мальчику стало плохо спустя некоторое время после начала занятия. Мальчика отвезли в реанимацию, однако спасти его не удалось, он скончался в больнице.

Тренер уточнял, что у подростка не было проблем со здоровьем, а медицинская комиссия регулярно подтверждала его хорошее состояние.