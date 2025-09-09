14-летний хоккеист из спортшколы «Хризолит» в Асбесте Свердловской области скоропостижно скончался прямо во время тренировки, сообщает местное издание Е1 со ссылкой на тренера умершего подростка.

По его словам, тренировка стартовала в 16:30. Сначала игроки вышли на лед и сделали разминку. После этого тренер собрал всех у планшетки и объяснил, какое упражнение им предстоит выполнять, а потом разделил на четыре группы.

Подросток выполнил заданное упражнение три или четыре раза, потом стал вместе со всеми в колонну, но практически сразу же рухнул на колени, а потом обмяк и вообще упал на лед. Тренер, как он сам утверждает, сразу же начал кричать, чтобы срочно позвали дежурного врача спортшколы. Прибежал и второй тренер.

Взрослые подняли упавшего игрока под руки и передали подоспевшим медикам, которые попытались его реанимировать. Вскоре по вызову приехала скорая, которая увезла юного хоккеиста в реанимационное отделение местной больницы, но спасти его не удалось.

По словам тренера, у подростка не было никаких проблем со здоровьем — он успешно проходил все проверки и медицинскую комиссию, получая необходимые допуски от врачей. «Участвовал в соревнованиях всегда. То есть всё было хорошо. Он хороший спортсмен», — поделился наставник мальчика.

Журналисты попытались узнать в Следственном управлении СК по Свердловской области, будет ли проводиться доследственная проверка по факту смерти хоккеиста, но там отказались от комментариев.

