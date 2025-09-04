В Долгопрудном 14-летний мальчик умер после первого дня в школе, сообщили телеканал 360.ru и телеграм-канал Mash. Правительство Московской области оказывает семье подростка помощь, в том числе материальную.

По данным источника 360.ru, школьник вернулся домой около 13:00 мск, в это время в квартире находилась его сестра. В какой-то момент она услышала громкий шум из комнаты брата, зашла к нему и увидела его на полу — тот лежал и задыхался.

«У него были открыты глаза, и он тяжело дышал. [Девочка] позвонила маме, мать вызвала скорую медицинскую помощь», — рассказал собеседник канала.

В 14:12 мск медики констатировали смерть подростка. Предположительно, она наступила от остановки сердца. Mash пишет, что незадолго до произошедшего мальчик жаловался на сильную усталость.

По словам родителей, у школьника не было хронических заболеваний, но он наблюдался у врача-эндокринолога. Семья погибшего не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В учебном заведении мальчика охарактеризовали положительно.

Mash пишет, что у подростка, вероятно, были проблемы с сердцем. Телеграм-канал со ссылкой на правительство Московской области уточнил, что, по данным властей, смерть мальчика произошла «после уроков, а не после линейки»: «Семье ребенка оказывают помощь, в том числе материальную».

В конце августа в городе Бердск Новосибирской области умерла девятиклассница. В день происшествия девочка находилась в школе и собиралась посетить репетицию к 1 сентября, но ей стало плохо.

«Все произошло <…> 26 августа. Она вместе с другими детьми сидела на диванчике, ждали репетиции. Ей резко стало плохо», — рассказали «Комсомольской правде» в учебном заведении.

Мама подруги погибшей уточнила, что педагог позвала детей в актовый зал, все поднялись, кроме нее. После этого школьницу вывели на свежий воздух, сделали ей искусственное дыхание и вызвали скорую. Дожидаться приезда медиков не стали и повезли ее в больницу на собственном автомобиле. «Была внезапная остановка сердца. Медики говорят, что так бывает в ее возрасте», — пояснили в школе.

В региональном управлении Следственного комитета (СК) подтвердили, что смерть школьницы не носит криминального характера. Правоохранители проводят проверку произошедшего.