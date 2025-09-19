Проблему с нехваткой картофеля и других овощей необходимо решать «по-военному», заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область президент Беларуси Александр Лукашенко. Его слова передает агентство БелТА.

Глава региона Юрий Караев сообщил, что Гродненская область получила урожай картофеля «меньше, чем во все [предыдущие] годы, но свои потребности мы закрываем». Кроме того, у области есть дополнительные объемы для поставок в Минск.

«Минску тоже мы даем. На 90% договоры заключены уже, определено, кто хранит, кто будет брать», — пояснил Караев и добавил, что регион готов поделиться урожаем яблок.

Лукашенко призвал Караева следить, чтобы «не было проблем с овощами и картофелем». «Если есть лишнее яблоко — отдай. Подойди с государственных позиций, а не только с позиций области», — обратился к главе региона белорусский лидер.

Он подчеркнул, что главное — очистить и подготовить все хранилища для того, чтобы положить туда овощи, фрукты и картофель. Так урожай можно будет сохранить в товарном виде для реализации в межсезонье. «Это по-военному надо делать», — заключил Лукашенко.

В конце мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с бизнес-сообществом затронул вопрос снабжения населения картофелем и другими овощами. Он предложил рассмотреть возможность закупки корнеплода в Беларуси. Однако замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал, что республика сама столкнулась с его нехваткой, чем вызвал удивление российского главы.

После этого Александр Лукашенко поручил нарастить объемы производства картофеля, чтобы обеспечить им не только внутренний рынок, но и поставки в Россию. Он подчеркнул, что белорусы умеют «выращивать картошку», поэтому необходимо нарастить объемы и «помочь братьям-россиянам».

«И потом, это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены», — рассуждал белорусский лидер.

В июне Лукашенко заявил, что дефицит картофеля возник из-за преднамеренных действий, связанных с внутренней политикой. По его словам, корнеплода в республике было достаточно, но его «придерживали» якобы для того, чтобы создать видимость вмешательства главы государства в ценообразование. Однако урожай вновь появился после того, как сотрудник Комитета госконтроля в рамках проверки пришел к некоторым деятелям «с наручниками и положил их на стол».

Позднее глава Беларуси призвал аграриев и чиновников «не шутить» с картофелем, чтобы не получить от населения «по ушам», как это было после прошлогоднего дефицита. В сентябре Лукашенко рассказал, что в этом году в стране хороший урожай картофеля — население будет обеспечено им «в полном объеме».

Кроме того, президент Беларуси признался, что «страшно любит» картошку. «Вчера согрешил, съел», — заявил глава государства, имея в виду определенную диету, которой старается придерживаться.