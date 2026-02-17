Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой объединения государств, против которых введены международные санкции. По его мнению, такая коалиция способна продемонстрировать силу и заставить инициаторов ограничений изменить свою политику. Об этом он заявил, принимая отчет правительства за 2025 год, передает «БелТА».

«Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции», — заявил Лукашенко, подчеркнув необходимость показать «свою силу и мощь». Он добавил, что сейчас под прямыми санкциями находятся около полусотни стран, а вторичный эффект ограничений ощущают на себе, вероятно, уже сотни государств.

Как рассказал Лукашенко, российский МИД вышел на него в рамках его полномочий главы Высшего госсовета Союзного государства с предложением проработать вопрос консолидации всех стран, живущих под санкциями. К этому же союзу, по словам белорусского лидера, удалось привлечь и Китай. Впрочем, Пекин, как считает Лукашенко, и сам осознает угрозу, посколько следующей целью Запада может стать именно он.

Экономика как поле боя

В своем выступлении Лукашенко охарактеризовал текущую ситуацию как «почти военное время», поскольку, по его словам, экономика стала реальным полем боя. Он перечислил основные инструменты давления, используемые, по его мнению, против неугодных государств: санкции, эмбарго, тарифные войны, валютные атаки, борьба за технологии и контроль цепочек поставок.

«Нам фактически отрубили одно из экономических крыльев — западное крыло — там были наши определенные интересы, там мы работали. Поэтому этот вектор для нас был важным. Но наиважнейший вектор всегда был и останется», — констатировал белорусский лидер, отметив, что Беларусь на себе в полной мере испытала весь «букет «цивилизованных правил»».

При этом он призвал правительство не ссылаться на санкции как на причину возможных неудач. «Для вас и для меня их нет. Если бы начали ссылаться на санкции, нас бы уже не существовало. Как только вобьем себе в голову, что невозможно работать — все, мы погибнем», — предупредил Лукашенко, добавив, что провал января текущего года говорит о том, что будет очень непросто. Он подчеркнул важность поиска решений и выдачи результата, иначе, по его словам, придется переходить к «военной экономике».

Отношения Беларуси с Западом резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Летом 2021 года ЕС впервые ввел секторальные санкции против белорусской экономики. Ограничения также действуют со стороны США, хотя позже Минску удалось добиться от Вашингтона некоторых послаблений. Сам Лукашенко и другие представители руководства страны находятся под персональными санкциями США и ЕС, которые были введены еще в 2006 году, позднее временно снимались, но затем были восстановлены.

На сегодняшний день, по данным американского Минфина, действует около 30 санкционных программ США, затронувших более 20 государств. Санкционные списки ЕС включают почти 40 стран. Россия, которую Лукашенко назвал находящейся в очень сложном положении, также выработала, по заявлению Кремля, «иммунитет» к ограничениям, которые Москва считает незаконными.