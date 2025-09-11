Президент Беларуси Александр Лукашенко принял в Минске представителя американского лидера Дональда Трампа Джона Коула. В ходе встречи они обсудили вопросы двусторонних отношений, международной обстановки, экономического сотрудничества, а также освобождения некоторых лиц, осужденных в республике. О чем договорились стороны — в материале RTVI.

Снятие санкций с «Белавиа»

В ходе встречи с Лукашенко Коул сообщил о принятии администрацией США решения о снятии санкционных ограничений с белорусской авиакомпании «Белавиа».

Представитель американского лидера уточнил, что это решение было инициировано лично Трампом, который отдал соответствующее распоряжение о его немедленном исполнении.

«Это решение уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами: и Госдепартаментом, и Министерством торговли, и Министерством финансов», — сказал Коул.

В августе польская газета Rzeczpospolita, ссылаясь на свои источники, писала, что между белорусскими властями и американскими дипломатами ведутся переговоры. Их предметом обсуждения называлось возможное освобождение некоторых заключенных в обмен на отмену части санкций против Беларуси, включая ограничения против авиакомпании «Белавиа».

Освобождение заключенных

Параллельно с этим событием президент Литвы Гитанас Науседа разместил сообщение в соцсети X (ранее Twitter), в котором проинформировал о том, что белорусские власти освободили 52-х человек, отбывавших в республике наказание в виде лишения свободы.

Позднее белорусское агентство «БелТа» уточнило, что Беларусь, в частности, освободила 14 иностранцев, осужденных за шпионскую и экстремистскую деятельность и другие преступления. Среди них шесть человек являются гражданами Литвы, по двое — граждане Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один — Великобритании.

Как отмечается в сообщении, они помилованы «по просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли». Пресс-секретарь Лукашенко сообщила, что все вышеупомянутые лица уже покинули территорию Беларуси.

Тему освобождения некоторых заключенных в ходе встречи с главой республики также поднимал Коул. Лукашенко заявил, что готов обсуждать этот вопрос, а также отметил, что в случае интереса со стороны Вашингтона Минск готов предоставить ему подробную информацию о каждом деле.

«Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, Господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп, большую сделку», — заявил белорусский лидер.

Особый знак дружбы

В ходе встречи американский представитель также передал белорусскому лидеру официальное письмо от Трампа. В своем письме президент США и его супруга Мелания поздравили Лукашенко с прошедшим днем рождения, а также пожелали ему крепкого здоровья и благополучия.

Отдельная часть послания была посвящена успехам белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире US Open. Глава Белого дома подчеркнул, что ее победа является достижением, которым может гордиться вся Беларусь.

Лукашенко положительно отозвался о внимании со стороны американского лидера, в шутливой форме заметив: «Следит, молодец!».

В письме также содержались надежды на сближение позиций двух стран по совместным целям. Кроме того, представитель президента США обратил внимание на то, что послание было подписано только именем «Дональд», что он назвал «особым знаком дружбы».

Лукашенко со своей стороны поблагодарил Трампа за предпринимаемые им усилия в сфере урегулирования международных конфликтов и укрепления мира.

«Главное, чтобы вы, американцы, выдержали тот тренд, который вы сегодня задали в части мирного соглашения. Особенно здесь в регионе — в конфликте России и Украины», — сказал белорусский лидер.

Кроме того, Коул вручил Лукашенко подарок от американского коллеги — запонки с изображением Белого дома. Представитель президента США рассказал, что получил их от Трампа непосредственно перед выходом из Овального кабинета, когда тот попросил его не забыть передать это украшение главе Беларуси.

Лукашенко, ознакомившись с подарком, назвал его интересным и пообещал, что постарается «в долгу не остаться».

Возвращение посольства США в Минск

По итогам встречи с белорусским лидером Коул также озвучил планы Вашингтона о возвращении дипломатической миссии США в столицу Беларуси и о завершении процесса нормализации отношений на двусторонней основе.

«Мы хотим возвратить наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля. <…> Мы готовы, и президент Трамп готов сделать все для того, чтобы наши взаимоотношения нормализовать окончательно», — сказал он.

Касательно возвращения посольства США в Минск Коул воздержался от конкретных сроков, отметив, что вопрос находится в стадии обсуждения. При этом он подтвердил намерение американской стороны как можно скорее восстановить работу посольства в полном объеме, включая назначение посла и укомплектование всего штата. Представитель Трампа выразил уверенность в том, что это произойдет в обозримом будущем.