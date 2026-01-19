В России необходимо контролировать незаконную установку световых приборов в авто по соображениям безопасности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин, комментируя инициативу Национального автомобильного союза (НАС) ужесточить наказание за тюнинг фар и выхлопных систем машин.

В распоряжении ТАСС оказалось обращение НАС, адресованное главе МВД Владимиру Колокольцеву. В документе говорится, что в союз регулярно поступают жалобы на машины с нештатной оптикой и переделанными выхлопными системами.

По мнению представителей организации, действующие меры в виде предупреждения или штрафа на сумму 500 рублей не являются сдерживающим фактором. НАС предлагает усилить ответственность для недобросовестных владельцев автомобилей, вплоть до лишения водительских прав на шесть месяцев или назначения штрафа в размере 30 тыс. рублей.

В письме подчеркивается, что речь идет о «массовой проблеме». Как отмечает союз, на маркетплейсах светодиодные лампы продаются по цене от 30 рублей за единицу, при этом у таких товаров насчитывается около тысячи отзывов. Организация напомнила, что подобные доработки запрещены Техническим регламентом Таможенного союза и отрицательно сказываются на безопасности движения, в частности, ослепляют других участников дороги.

Ракитин счел эту инициативу обоснованной, но нуждающейся в доработке. По его словам, важно понять, кто будет собирать эти штрафы. Он отметил, что если раньше нарушителей выявили полицейские рейды, то сегодня все сошло на нет и воцарилась «анархия».

Говоря об опасных приборах, автоэксперт привел в пример моргающие стоп-сигналы, отвлекающие водителей от дороги, а также ксеноновые фары, которые бесконтрольно «светят куда угодно».

«[Ксеноновые фары светят] влево, вправо, в глаза, даже до луны некоторые достают, и здесь нет контроля <…> люди в моменте слепнут, эффективность этих фар под большим вопросом», — подчеркнул он.

Ранее «Лента.ру» писала, что депутат Госдумы Михаил Делягин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении штрафа в размере 5 тысяч рублей за установку на автомобиль нештатных осветительных приборов, которые слепят других водителей. В настоящее время за это нарушение предусмотрено только лишение прав на срок от шести месяцев до года с конфискацией устройств.

В пояснительной записке депутат указывает, что инициатива направлена на снижение аварийности в темное время суток, существенная доля которой, по данным МВД, связана именно с ослеплением. Делягин считает, что новые санкции повысят безопасность на дорогах, защитив водителей от опасных аварийных ситуаций.