Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал американского коллегу Дональда Трампа отреагировать на «циничное поведение» российского лидера Владимира Путина в отношении конфликта на Украине. Его слова приводит BFMTV.

«На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю, даже убежден, что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это», — сказал Макрон.

Он добавил, что Трамп «прибыл с благородной целью» — обеспечить мир. «И он сказал, что привлечет всех к достижению мира», — отметил французский лидер.

После переговоров России и Украины, прошедших 16 мая в Стамбуле, Макрон обвинил Москву в нежелании заключить мир и пригрозил усилением давления на нее. По его словам, если ответ российской стороны на призыв о прекращении огня «останется отрицательным», Европа ужесточит санкции. Работа над новыми санкционными ограничениями против России ведется совместно с США, отметил французский президент.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Путин отказался обсуждать план урегулирования российско-украинского конфликта из 22 пунктов, составленный при участии США, Украины и Европы. По данным NBC, план включает в себя 30-дневное прекращение огня, а также подразумевает, что американская сторона не поддержит вступление Киева в НАТО, в соответствии с требованием Москвы.

На понедельник, 19 мая, запланирован телефонный разговор Путина и Трампа. Американский президент планирует обсудить с российским лидером урегулирование конфликта Москвы и Киева, в том числе прекращение огня.