Европа оказалась в чрезвычайном геополитическом и геоэкономическом положении, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist.

Французский лидер считает, что ЕС необходимо инвестировать в свою экономику и быстрее устранять барьеры на пути роста, иначе его «сметут» технологии из США и импорт из Китая. Как отмечает The Economist, подобные призывы Макрона сосредоточены на четырех пунктах:

упрощение нормативных актов;

диверсификация поставок, чтобы ограничить зависимость от узких групп неевропейских поставщиков. По словам Макрона, эти усилия должны затрагивать широкий спектр вопросов: от укрепления международной роли евро до снижения зависимости от важнейших активов из-за рубежа, таких как американский природный газ и облачные вычисления;

построение политики «европейских предпочтений» для защиты «важнейших отраслей промышленности» ЕС, включая сталелитейную, химическую и оборонную. Речь идет о привязке государственных субсидий к минимальной доле европейских ресурсов, в зависимости от сектора, а также соблюдение правил «покупай по-европейски» при государственных закупках;

расширение инвестиций в государственные и частные инновации. В частности, французский лидер хотел бы увидеть запуск «еврооблигаций на будущее», которые будут инвестированы в оборону и безопасность, «зеленые» технологии и искусственный интеллект, частично опираясь на высокий уровень сбережений европейцев.

The Economist напоминает, что подобные призывы к европейским реформам звучали много раз, но сегодня они особенно актуальны. Макрон называет это «гренландским моментом», когда европейцы начали понимать «серьезность ставок». Он предупреждает, что первоначальное потрясение, связанное со страхом ЕС остаться без США, может смениться «трусливым чувством облегчения», когда кризис минует.

«Это было бы ошибкой. Все должны понимать, что кризис, который мы переживаем, является глубоким геополитическим разрывом», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер добавил, что ЕС следует превратить свои преимущества в рычаги геополитической силы, прежде чем другие державы вырвутся вперед настолько, что европейцы больше не смогут с ними конкурировать.

The Economist пишет, что некоторые призывы Макрона будут встречены с большим скептицизмом, поскольку его позиции ослабли — у него нет большинства в парламенте и ему осталось 15 месяцев на посту президента. Вместе с тем издание подчеркивает, что мало кто станет оспаривать высказывания Макрона о том, что Европа слишком медлительна и у нее «заканчивается время для решения своих проблем».