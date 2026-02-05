3 февраля в Москве с «незаметным» визитом побывал дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн. Об этом сообщила газета L’Express со ссылкой на источники.

Бонн, как утверждается, провел встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым. Другие детали издание не привело.

Дипломатический источник Reuters сообщил, что Бонн встретился с российскими официальными лицами в Кремле. Целью визита французского советника он назвал налаживание диалога по ключевым вопросам, в первую очередь по Украине.

Задачей Бонна было убедить российскую сторону в том, что европейцы должны участвовать в любых решениях, касающихся европейской безопасности и не намерены одобрять «любое» соглашение о завершении конфликта, заявили источники Bloomberg. По их словам, переговоры могут возобновиться в ближайшем будущем.

В Елисейском дворце не подтвердили и не опровергли информацию о поездке Бонна. Там повторили заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж готовится к возобновлению переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и ведет обсуждения «на техническом уровне». Макрон также сообщал, что процесс происходит «в условиях полной прозрачности», в консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

В Кремле также отказались подтверждать или опровергать сообщения о визите Бонна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это «чувством солидарности» с Елисейским дворцом.

Ранее Песков, комментируя заявление Макрона о подготовке к переговорам с Путиным, сообщил, что между представителями двух лидеров есть «определенные контакты», однако «чего-то примечательного» в связи с этим Кремль сказать не может. По словам Пескова, «наметок о контактах на высшем уровне у нас нет».

Макрон намерен позвонить Путину, сообщил ТАСС 5 февраля со ссылкой на источник во Франции. Он отметил, что подготовка содержательного разговора займет несколько дней.

В декабре президент Франции призвал Европу вернуться к «полноценному диалогу с Россией в условиях полной прозрачности». В Кремле это предложение оценили положительно, отметив, что возможные контакты лидеров России и Франции должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

Елисейский дворец информирует о своих инициативах канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, однако, как пишет L’Express, они не рассматривают возможность возобновления диалога с Москвой.

Der Spiegel писал, что предложение Макрона вернуться к переговорам с Путиным не было согласовано с Мерцем, и после этого заявления французского президента его разногласия с немецким коллегой обострились.