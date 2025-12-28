Разногласия между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились из-за предложения первого возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

19 декабря Макрон сообщил на саммите в ЕС в Брюсселе, что переговоры с Путиным могут «снова стать полезными». При этом он добавил, что такой диалог должен проходить «в условиях полной прозрачности».

Елисейский дворец объяснил предложение Макрона тем, что «по мере приближения перспективы прекращения огня и мирных переговоров разговор с российским лидером снова становится полезным», пишет Spiegel. Обсуждение «наилучшего плана действий» намечено на ближайшие дни, добавили в администрации французского президента.

При этом действия Макрона «явно не согласованы» с Фридрихом Мерцем, отмечает издание. Но канцлеру остается лишь «максимально игнорировать» этот вопрос, если он хочет избежать открытого конфликта с Францией, говорится в публикации.

Как указывает Spiegel, ситуация вокруг «неожиданного предложения» Макрона о разговоре с Путиным — последний инцидент в серии немецко-французских разногласий, которые становится «все труднее скрывать».

«Многообещающий тандем Мерц-Макрон, призванный двигать Европу вперед и удерживать ее единство, разваливается. Крах неизбежен», — пишет журнал.

Внутриполитическая позиция обоих лидеров ослаблена, поэтому им тем более нужно стремиться к повышению своего внешнеполитического авторитета, говорится в статье. Однако главный дуэт Европы, «похоже, все больше расходится во мнениях».

«Волшебство быстро угасло. У Мерца и Макрона просто больше нет времени на поиск франко-германских компромиссов по многим насущным вопросам», — заявил Spiegel эксперт по Франции и оборонной политике Немецкого общества внешней политики (DGAP) Якоб Росс.

В то же время он отметил, что возобновление переговоров с президентом России позволило бы ЕС выйти из «роли зрителя на переговорах по Украине». Однако он усомнился, что Макрон сможет в одиночку договориться с Путиным, поскольку военную и финансовую поддержку Украине оказывают «в первую очередь немцы», и российский лидер это знает.

Spiegel отмечает, что разногласия между Макроном и Мерцем также проявляются в таких вопросах, как использование замороженных российских активов и заключение торгового соглашения между ЕС и южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР. А план создания объединенной системы воздушного боя FCAS «находится на грани провала».

Заместитель пресс-секретаря правительства Германии Штеффен Майер, комментируя предложение Макрона возобновить переговоры с Путиным, заявил, что это были «взаимные сигналы», которые Германия «приняла к сведению».

Он добавил, что Германия «никогда полностью не исключала» возможности подобных переговоров, но не ответил на вопрос, предлагал ли Макрон Мерцу присоединиться к возможному разговору с Путиным. В то же время Майер подчеркнул, что у Берлина «нет абсолютно никаких опасений, что европейское единство по этому вопросу рушится».

В Кремле заявили, что Путин готов вести диалог с президентом Франции, при этом возможные контакты двух лидеров должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил, что Путин открыт к контактам, «но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия».