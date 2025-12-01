Группа стран, называемая «коалицией желающих», завершила разработку проекта гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, добавив, что в ближайшие дни документ будет вынесен на обсуждение с американской стороной для уточнения роли США в этих обязательствах, пишет РБК-Украина.

Рабочая группа по созданию гарантий, возглавляемая Францией и Великобританией, была сформирована 25 ноября и, по словам Макрона, тесно сотрудничала с Турцией и США.

Ранее, в конце ноября, в СМИ появился полный текст американского проекта гарантий, согласно которому Киев должен получить защиту, аналогичную статье 5 устава НАТО, но адаптированную к текущему конфликту и интересам США и их союзников.

Статья 5 Устава НАТО содержит принцип коллективной обороны. Она гласит, что нападение на любую страну-члена альянса рассматривается как нападение на всех его участников.

Однако, как сообщали Axios и The Wall Street Journal, этот вопрос остался нерешенным по итогам недавних переговоров между украинской и американской делегациями во Флориде. По данным Politico, Вашингтон настаивает на заключении мирного соглашения до предоставления каких-либо гарантий безопасности.

По мнению посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, высшей формой гарантий безопасности для страны могло бы стать полноправное членство в НАТО и размещение на ее территории ядерного оружия союзников. При этом, как заявил дипломат 30 ноября, не следует спешить с подписанием каких-либо соглашений, которые в итоге могут поставить под угрозу государственный суверенитет.

Российская сторона, в свою очередь, заявляет о готовности обсуждать мирный план. Президент России Владимир Путин отметил, что США частично учитывают позицию Москвы, однако для реального прогресса сторонам необходимо «сесть и серьезно обсудить конкретные вещи» на дипломатическом языке.