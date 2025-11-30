Украина может заключить с Россией мир без «полной победы», но это невозможно без создания гарантий долгосрочной безопасности. Об этом заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в колонке для издания Liga.net. В числе таких гарантий он назвал размещение на Украине ядерного оружия.

Залужный отметил, что украинцы, «конечно, хотят полной победы», которая, по словам генерала, заключается в «распаде Российской империи». Поражением для Украины он назвал «полную оккупацию» страны из-за «ее собственного распада». Остальные варианты, по мнению Залужного, будут лишь продолжением конфликта.

В частности, по мнению генерала, выход ВСУ на границы 1991 года и полный контроль России над Донбассом и другими утраченными Киевом территориями не будут означать завершения военных действий.

«Но не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения», — пишет экс-главком ВСУ.

При этом заключение мирного соглашения без гарантий безопасности «абсолютно невозможно», заявил Залужный. По его мнению, такими гарантиями могли бы быть вступление Украины в НАТО, размещение на территории страны ядерного оружия или большого военного контингента.

«Однако сегодня об этом речь не идет. А с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны — участницы НАТО или другой, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос принципиально не может рассматриваться», — отметил экс-главком, делая из этого вывод, что военные действия, «вероятно, будут продолжаться».

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз поднимал тему размещения в стране ядерного оружия в качестве альтернативы вступлению в НАТО. В октябре 2024 года, на фоне резонанса, вызванного его заявлениями, Зеленский уточнил, что Киев не намерен создавать и размещать ядерное оружие. Он напомнил, что Украина отказалась от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму в надежде на гарантии стран, подписавших документ, однако это не помогло предотвратить боевые действия. Поскольку ядерное оружие «не очень хороший зонтик» для безопасности Украины, иной альтернативы, кроме НАТО, у страны нет, пояснил Зеленский. В феврале 2025 года он призвал страны Запада передать Украине ядерное оружие или разместить в стране свой военный контингент вместо принятия в НАТО. В Кремле выразили надежду, что в Европе понимают «абсурдность и потенциальную опасность» обсуждения такой темы.

Экс-главком ВСУ подчеркнул, что война, за исключением Второй мировой, «не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой». «Подавляющее большинство» конфликтов, по словам Залужного, завершается либо взаимным поражением, либо тем, что каждая сторона уверена в своей победе.

При этом с каждым разом условия для Украины «не становятся лучше», отметил экс-главком ВСУ, назвав это «очевидным фактом». Долгосрочный мир, по его мнению, «даже в ожидании следующей войны», даст Украине шанс на «политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан».

Заключение мира также позволит говорить о начале формирования «безопасного, максимально защищенного государства за счет инноваций и технологий», добавил Залужный. Он заявил о необходимости бороться с коррупцией и создать справедливую судебную систему на Украине, а также развивать экономику страны, в том числе на основе международных программ восстановления Украины после боевых действий.

В конце сентября Залужный спрогнозировал ухудшение ситуации на фронте для ВСУ. Вскоре после этого, в начале октября, президент России Владимир Путин заявил, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой на фронте.

20 ноября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о взятии под контроль Купянска — одного из ключевых городов для обороны ВСУ на востоке Харьковской области.

В конце ноября, отвечая на вопрос о проекте мирного плана США по Украине, российский лидер сообщил, что он может быть в положен в основу окончательного мирного соглашения, но «все нужно положить на дипломатический язык» и «серьезно обсуждать».

Комментируя предложения остановить боевые действия на конкретных направлениях, Путин заявил, что бои прекратятся тогда, когда ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий. Если же этого не произойдет, Россия «добьется этого вооруженным путем», подчеркнул глава государства.