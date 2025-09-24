Цена вторжения ВСУ в Курскую область оказалась «слишком высока», а в настоящее время Украину ждет ухудшение ситуации на фронте. Об этом написал в своей колонке для издания «Зеркало дня» бывший украинский главнокомандующий, посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

В опубликованном материале Залужный сослался на свою статью от ноября 2023 года, целью которой было «подтолкнуть» партнеров Украины к переосмыслению современных видов боевых действий и пересмотру доктрин. Бывший главком ВСУ подтвердил свою уверенность в том, что противоборствующий стороны «зашли в позиционный тупик», который он сравнил с событиями Первой мировой войны.

Залужный уточнил, что боевые действия на Донецком направлении стали приобретать позиционный характер с осени 2022 года и отметил, что в подобной ситуации для прорыва фронта необходимо было иметь «решительное преимущество» в силах и средствах, а также обладать достаточным мобильным резервом, чего не удалось обеспечить перед наступлением.

Решающим фактором при этом, по его словам, стала высокая эффективность БПЛА, создавших условия для «неизбежного обнаружения какой-либо концентрации ударных групп» на линии боевого соприкосновения, а также в тылу, что вкупе с атакой высокоточного дальнобойного и кассетного оружия сделало практически недостижимым фактор внезапности при прорыве оборонительных линий.

«Хотя, конечно, мне можно возразить, вспомнив то же Курское наступление . Конечно, такие действия, если они оправданы, прежде всего, человеческими потерями, с ограниченными целями, можно произвести. Однако практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит именно необходимого успеха атакующей стороне», — добавил Залужный.

Экс-главком ВСУ обратил внимание на то, что российская сторона сумела воспользоваться как технологическими, так и тактическими преимуществами, что позволило воспрепятствовать оперативному успеху украинских войск.

«Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высока», — добавил он.

Залужный допустил, что Россия продолжит «физически изматывать» украинские войска до тех пор, пока не будет найден способ выйти из позиционного тупика. При этом он отметил устойчивую тенденцию к выходу из этого тупика «именно со стороны России».

Экс-главком ВСУ также заявил, что «фактически гибель, ранение или психический слом являются неизбежными последствиями» длительного пребывания на передовой. По его словам, это понимают все — от тех, кто уклоняется от мобилизации, до тех, кто ожидает своей участи в тылу.

Кроме того, Залужный выразил опасение, что Украину «ждет дальнейшее ухудшение ситуации» из-за развития технологий искусственного интеллекта. Он прогнозирует появление полу- и полностью автономных ударных систем, которые создадут «качественно новый уровень угрозы для человека на поле боя».