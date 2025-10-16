Западная пресса называет посла Украины в Великобритании Валерия Залужного вероятным кандидатом в президенты Украины или даже будущим президентом, но сам экс-главком ВСУ никогда публично не заявлял о своих политических амбициях. Резиденция Залужного в Лондоне стала местом паломничества представителей украинской экономической элиты, политиков и военных, как бывших, так и действующих. При этом Залужный единственный в высших эшелонах власти продолжает публично анализировать ход военных действий и прогнозировать их развитие. Спецкор RTVI Алексей Сочнев проследил эволюцию взглядов генерала от критики контрнаступления ВСУ до намеков на возможное поражение в конфликте.

Позиционный тупик



В 2023 году Залужный дал откровенное интервью The Economist, в котором признал, что «глубокого и красивого прорыва ВСУ не будет». Затем вышла статья, в которой он и вовсе призвал Украину уходить в тотальную оборону. Публикации главкома ВСУ вызвали шок в ЕС и США у сторонников поддержки военных действий.

Аналитика Залужного шла вразрез распространенному на Западе мнению, что стоит увеличить финансирование Украины, поставить ВС ВСУ истребители F-16 и оборона россиян даст трещину. Она также противоречила позиции, которую занял Владимир Зеленский и его офис. В то время украинский президент активно перемещался по миру, требуя нового вооружения и финансов, а его офис поддерживал информационный накал в эфире национального телемарафона, убеждая, что скоро ВСУ будут в Крыму.

Залужный же провозгласил позиционный тупик и фактически призвал Украину отказаться от наступательных действий и перейти в 2024 году к «стратегии стратегической обороны», которую разработал его штаб. Это дало бы, по его мнению, шанс и время для Украины, чтобы «перехватить технологическую инициативу» на поле боя.

«Все сложилось по-другому», — сетует сегодня Залужный в своих новых интервью.

Действительно, вместо обороны Зеленский лично начал давать указания военным и не оставил идею прорваться к Крыму, а также вернуть контроль над Бахмутом. До 2024 года элитная 3-я штурмовая бригада ВСУ пыталась контратаковать в районе Клещеевки на фланге Бахмута, но после неудачи отошла на восстановление. Параллельно с октября 2023 года по 17 июля 2024 года силами спецподразделений проводилась операция с высадкой в Крынках — маленьком селе Херсонской области. Создать плацдарм для развития наступления в сторону Крыма у ВСУ не получилось и операция превратилась в еженедельную заброску десанта, который пытался выжить в развалинах села. Самое мягкое, что об этой операции говорили украинские военные — это был ад. По официальным данным без вести пропали 788 участников десанта в Крынках, количество погибших не называется. Однако Крынки дали возможность больше полугода на международной арене говорить, что идет наступательная операция в Херсонской области на подконтрольном России берегу Днепра.

Сегодня на фоне просьб Зеленского к Дональду Трампу о передаче ракет «Томагавк», которые якобы будут новым шансом Украины для выхода на границы 1991 года вновь вышла статья Залужного, она называется «Роль инноваций как основы стратегии устойчивого сопротивления». В ней генерал вновь идет в разрез с позицией Зеленского и утверждает, что ничего не изменилось, ситуация всё также находится в позиционном тупике, более того, он считает, что она «выгодна противнику» — то есть. России. А про дальнобойные ракеты, как и другое «чудо-оружие», которое «заставит противника бежать» Залужный не упоминает. Даже наоборот пишет, что есть угроза украинской государственности, а Россия ближе к выходу из тупика, чем Украина.

«Я вновь и вновь утверждаю, что фактически вооруженные силы и России, и Украины действительно зашли в позиционный тупик, подобный тому, что имел место в Первой мировой войне», — пишет генерал. При этом он признает, что «несмотря на общую устойчивость линии боевого соприкосновения, происходит медленное, иногда локальное, а иногда более широкое, но продвижение» ВС РФ.

«Изолированный тактический прорыв не приносит оперативный успех атакующей стороне», — пишет генерал имея в виду удачные операции ВС РФ в Авдеевке, под Суджей, Очеретино и под Добропольем. Выход войск на оперативное пространство пока невозможен, а без него не получится и применить наиболее эффективную форму маневра — окружение, делает вывод он.

Залужный в этом случае прав. Сколько бы ни писали российские военные блогеры что вот-вот образуется «новый котел», что ВСУ попали в «мешок», будут окружены и разбиты, никакого значительного окружения на фронте после боев за Мариуполь не случилось. Сам этот город был занят в мае 2022 года, но тогда ударных дронов не было, да и разведывательных были единицы. Тысячи украинских бойцов тогда попали в окружение на территории завода Ильича и комбинате «Азовсталь».

Именно массовое использование обеими сторонами разведывательных и ударных дронов Залужный в своих статьях и интервью называет главным препятствием выхода из тупика. Из-за дронов больше нельзя нанести внезапный удар для прорыва оборонительных линий.

«Сложились условия неминуемого выявления любой концентрации ударных групп как в районе линии боевого столкновения, так и в тылу. Все это дополняется атакой дальнобойным высокоточным и кассетным оружием, а выявленное расположение резервов позволяет легко определить направления ударов», — считает генерал.

Поиск выхода: оптоволокно, инфильтрация

По словам Залужного, в России идет масштабная работа военной науки по поиску путей выхода из позиционного тупика. Ее результатом на определенном этапе стало широкое использование FPV-дронов.

Бывший главком ВСУ отмечает, что «Россия массированно использовала малые FPV-дроны и барражирующие боеприпасы как для прорыва оборонительных линий, так и для уничтожения живой силы, фортификационных сооружений и бронетехники на всю глубину фронта».

Например, это было сделано во время прорыва ВС РФ в Очеретино (ДНР). Интересно, что украинские военные и российское Минобороны выделяет основной проблемой боев за Очеретино FPV-дроны противника. То есть они были основной силой при наступлении и при обороне.

Однако, со слов Залужного, очень быстро украинские силы РЭБ приспособились и нивелировали это преимущество ВС РФ.

Успехи в радиоэлектронной борьбе стали одной из причин, по которой Украина решилась на новое наступление с применением западной бронетехники в августе 2024 года в Курской области. Залужный утверждает, что РЭБ смог подавить беспилотники и техника смогла прорваться в Суджу. Но несмотря на захват Суджи, нападение на Курскую область Залужный оценивает негативно.

«Обороняющиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и впоследствии не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и позже сами реализовали тактическое продвижение», — считает генерал.

За сухими словами экс-главком Залужный скрывает операцию «Поток», когда российские войска по газовой трубе зашли в тыл ВСУ и обратили их в бегство, что привело к полному освобождению Курской области и заходу ВС РФ в Сумскую область. Сейчас российские войска контролируют ключевой населенный пункт Юнаковка, который позволяет держать Сумы под огнем артиллерии и гарантирует защиту Курской области от новых попыток вторжения.

Далее Залужный фиксирует новый прорыв российской науки — для преодоления украинского РЭБ российская армия начала использовать новый вид FPV — с передачей команд не по радио, а по проводам (оптоволокно). К новым дронам россияне добавили инфильтрацию (или «просачивание»), которую Залужный называет новой стратегией россиян по выходу из тупика.

На новые беспилотники не влияет РЭБ и они сделали невозможной сплошную линию обороны ВСУ, свели ее к разрозненным группам, которые не держат оборону, а фактически выживают под ударами. В промежутках между “островками обороны” пехота ВС РФ проникает вглубь территории, удерживаемой противником, «двойками» или «тройками».

«Все это мы наглядно увидели на примере Добропольского выступа, Покровска и уже Купянска», — говорит Залужный.

Опишем, что имеет ввиду Залужный под инфильтрацией. Как пример возьмем добропольское направление или бои под Покровском — российская пехота по два-три человека преодолевала значительные расстояния, проходила между «островками обороны ВСУ» с минимумом вещей, без запасов еды и воды, только с автоматами. Далее им с дрона сбрасывали провиант и воду и дополнительный боекомплект. По их следам шла следующая группа. Происходило накопление сил, а затем бои за расширение образовавшегося плацдарма фактически в тылу у ВСУ. Затем подтягивание основных сил, закрепление и дальнейшая инфильтрация. В Купянске же бойцам удалось снова использовать подземные трубы для захода в тыл к противнику.

Залужный осенью 2025 года делает неутешительные для Украины выводы:

Наблюдается устойчивая тенденция к выходу из тупика именно со стороны России, а не Украины. Позиционный тупик несет риски для Украины как государства. Потери, которые несет Украина, приводят к необходимости интенсификации мобилизации. При этом осознавая уровень потерь на фронте от дронов украинцы всё чаще уклоняются от мобилизации, уходят в самоволку или дезертируют.

Залужный уверен, что бои на истощение выгодны для России, так как дают ей возможность постоянно наращивать свою мощь и медленно, но продвигаться.

«Такое систематическое истощение сил и средств рано или поздно обернется полным «выгоранием» обороняющейся стороны», — уверен Залужный.



Что делать Украине: научный прорыв и удар по ученым?

Залужный считает, что пехота стала главным заложником господства БПЛА на поле боя.

«Фактически гибель, ранение или психический излом — неминуемые последствия длительного пребывания на переднем крае в современных условиях», — считает экс-главком.

С развитием ИИ эта проблема станет еще острее. Генерал уверен, что в перспективе военные ученые должны заменить человека на линии боевого соприкосновения на роботов. Но пока таких технологий нет. Поэтому необходим прорыв в технологиях защиты от нового оружия, который и позволит эффективно вести наступление. Но для этого мало самим развить технологии, необходимо не дать это сделать России, считает Залужный. Поэтому он предлагает:

— Создать НИОКР по БПЛА и противодействию ему. Для этого мобилизовать всех доступных ученых Украины на эту задачу. — Решить проблему с микрочипами (за счет США, Тайваня, КНР) — Обеспечить оперативный экспорт оборонных технологий и создание оборонных альянсов с западными партнерами — Обеспечить полную научную и технологическую изоляцию России

Самой сложной задачей Залужный считает проблему с микрочипами. В последнем же пункте про российскую науку явно чувствуется влияние последних военных операций США против иранских ученых, хотя Залужный выражается осторожно.

Избежать поражения Украина сможет лишь перехватив технологическую инициативу у России, что заставит ВС РФ приспосабливаться, выдерживать давление и защищать себя, подводит итог Залужный.