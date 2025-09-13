Российские военные предположительно повторили операцию «Поток» со скрытыми передвижениями по неиспользуемой газовой трубе — в этот раз для неожиданных атак на позиции ВСУ под Купянском в Харьковской области, сообщают СМИ со ссылкой на «аналитический паблик Deep State». Минобороны России пока эту информацию не комментировало.

В публикациях украинского телеграм-канала Deep State утверждается, что военнослужащие ВС РФ забрались в трубу в окрестностях населенного пункта Лиман Первый и за четыре дня, используя самодельные лежанки с колесами и даже электросамокаты, достигли Купянска — и теперь там якобы «уже есть позиции для взлета российских пилотов».

«Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги», — говорится в посте.

По прогнозу авторов канала, в ближайшее время украинские официальные лица выступят с публичным отрицанием этой информации.

Видео, якобы подтверждающее информацию Deep State, опубликовал российский Z-канал «Военная хроника» со ссылкой на неизвестный источник.

«Если предположить, что это видео не постановка, а фрагмент подготовки или проведения реальной операции, то мы имеем дело с повторением операции “Поток”», — написал автор канала.

В следующем посте «Военной хроники» опубликовано видео, предположительно снятое внутри трубы, которую могли использовать во время спецоперации российские военные.

«Судя по всему, об этой возможности ВСУ знали, поэтому пытались помешать использованию трубы всеми силами», — пишут авторы канала.

Успех проведения операции с использованием газопровода под Купянском зависит от диаметра подземной трубы, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин: по его словам, она «должна быть огромных размеров».

Для оценки информации об операции, поступающей из телеграм-каналов, аналитик призвал проверить данные о наличии магистрального газопровода в Купянске и дождаться официального сообщения Минобороны России.

«Меня больше всего волнует, что за труба — газовая или какая-то подземная коммуникация? Был магистральный газопровод еще в Луганске. Другие газопроводы меньшего диаметра», — напомнил Дандыкин.

Deep State отмечает, что сеть газопроводных труб пролегает в районе всех крупных городов Донбасса, поэтому российские военные могут пользоваться ими для выхода на поверхность практически в любом месте. Об этом ранее заявлял член думского комитета по обороне Андрей Колесник. По его словам, страх перед этим военным маневром деморализует противника.

«Если получилось один раз, то получится второй и третий. Пусть боятся — когда врагом овладевает страх, то полпобеды уже одержано», — утверждал депутат.

Ранее — после операции «Поток» — украинские военные сами признавались зарубежным изданиям, что при появлении российских бойцов под Суджей испытали шок и панику от неожиданности.

Операция «Поток»

Об операции «Поток» для прорыва обороны ВСУ в Суджанском районе Курской области стало известно в начале марта. Российские военные воспользовались трубой, по которой раньше транзитом через Украину поставлялся газ в Европу.

Герой России с позывным «Зомби» рассказывал, что операцию готовили более трех недель, в том числе выкачивали из трубы остатки газа и закачивали туда кислород, а также оборудовали внутри накопители для бойцов с запасами воды и еды.

Другой участник операции признавался, что самыми сложными были первые 72 часа, когда у бойцов «ужасно горели легкие и болела голова, следом температура и текли слезы», а также возникали галлюцинации. В целом, как стало известно потом, продвижение по трубе заняло шесть дней.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о награждении участников операции, заверял, что соответствующие представления со стороны Минобороны, «безусловно, будут», и президент России Владимир Путин реагирует на них «очень оперативно».

Впоследствии журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что участники операции получили поражение легких, а некоторые умерли от рака легких или тромбоэмболии легочной артерии, но в больницах им диагностировали «острый бронхит средней степени тяжести» и квалифицировали это как тяжелую, но не военную травму, поэтому в результате военным «кинули как собакам 100 тысяч рублей» и якобы не дали наград.

Впоследствии командир спецназа «Ахмат», замруководителя главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов подтвердил, что несколько участвовавших в операции «ахматовцев» планируется комиссовать в связи с их физическим состоянием.