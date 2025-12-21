Президент Франции Эмманюэль Макрон не поддержал канцлера Фридриха Мерца по вопросу использования замороженных российских активов и тем самым «предал» его, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«Макрон предал Мерца — и он знает, что за это придется заплатить. Но он настолько слаб, что у него не было другого выбора, кроме как поддержать [итальянского премьер-министра] Джорджу Мелони», — поделился с FT высокопоставленный европейский дипломат, знакомый с ходом переговоров на саммите Евросоюза.

Еврокомиссия планировала выделить Украине около €165 млрд из замороженных российских активов в качестве «репарационного кредита». Однако семь стран-участниц ЕС (Бельгия, Болгария, Венгрия, Словакия, Италия, Мальта и Чехия) не поддержали это решение. В результате европейские лидеры договорились о передаче Киеву €90 млрд в долг из собственных средств. Источник FT утверждал, что решающую роль сыграла Мелони, которая смогла повлиять на настрой участников переговоров. Неназванный европейский дипломат в разговоре с газетой назвал итальянского премьера «убийцей» проекта ЕК по изъятию замороженных активов Банка России.

FT отмечает, что до саммита Евросоюза, который проходил в Брюсселе 18-19 декабря, Макрон публично не возражал против использования замороженных российских активов для помощи Украине. При этом в частных беседах его команда сомневалась насчет законности этой схемы. В итоге Мерц потерял «важного союзника» в лице французского лидера из-за разногласий по этому вопросу.

Как указывает газета, это противостояние подчеркивает изменение динамики в отношениях между двумя крупнейшими державами Европы — противоречие между инициативностью Германии и медлительностью Франции.

«Этот дисбаланс разрушил надежды на масштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал некоторые из крупнейших политических прорывов ЕС», — пояснила FT.

Ранее о неприемлемости передачи российских активов Киеву неоднократно заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, обсуждение этой схемы спровоцировало такой серьезный раскол внутри Евросоюза, что вопрос о конфискации замороженных средств ЦБ РФ пришлось снять с повестки. Глава венгерского правительства сообщал, что обсуждал этот сценарий с президентом России Владимиром Путиным и получил предупреждение о «решительном ответе».

Сам Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что передача Украине заблокированных Евросоюзом золотовалютных резервов РФ является грабежом. По его словам, даже если эти средства будут выделены, их «когда-то придется отдавать».

С критикой европейского плана выступал также и Китай. Официальный представитель МИД КНР подчеркивал, что эта схема носит односторонний характер, нарушает международное право и не одобрена Совбезом ООН. По данным источников Politico, США призывают Европу вернуть заблокированные активы России.