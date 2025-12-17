В Пекине прокомментировали тему российских замороженных активов, чья судьба может решиться на саммите ЕС 18-19 декабря. Китай выступает против их передачи Украине, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом Безопасности ООН», — цитирует китайского дипломата ТАСС.

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщило, что представители США выступают за возваращение России ее замороженных за рубежом активов. Но это будет возможно только после заключения соглашения по Украине.

Внутри самого ЕС пока нет единства по этому вопросу. Так, глава МИД Бельгии Максим Прево вновь заявил, что страны ЕС не готовы делить риски, связанные с направлением замороженных российских активов на поддержку Украины.

13 декабря Бельгия вместе с Италией, Болгарией и Мальтой подготовили совместное обращение в Еврокомиссию с просьбой рассмотреть альтернативные варианты помощи Украине вместо использования российских активов.