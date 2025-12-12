Иск Банка России может быть сигналом Брюсселю о возможных ответных мерах со стороны Москвы, рассказал эксперт RTVI. Ранее Центробанк сообщил об обращении в Арбитражный суд Москвы с целью взыскать с бельгийского депозитария Euroclear причиненные убытки. Этот шаг стал первым с российской стороны в ответ на усиленные попытки Евросоюза изъять замороженные активы России для финансирования Украины.

Намерение регулятора подать иск, вероятно, возникло не сейчас, а значительно раньше — еще в момент заморозки российских активов в 2022 году, сказала RTVI старший юрист практики международного торгового права, таможни, санкций «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Анастасия Горячева.

«Однако подача иска именно сейчас выглядит как закономерная реакция на конкретные юридические шаги со стороны ЕС», — подчеркнула она.

В заявлении регулятора говорится, что причинами иска стали «незаконные действия» Euroclear и «официально рассматриваемые Европейской комиссией механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России».

В пресс-службе ЦБ заявили «Коммерсанту», что сумма ущерба формируется из трех частей: заблокированные активы и средства ЦБ, а также упущенная от них выгода. Euroclear распоряжается основной частью замороженных российских активов в Европе — €185 млрд из примерно €210 млрд.

По данным СМИ, Евросоюз планирует в ускоренном режиме одобрить соглашение о блокировке активов России на неограниченный срок. Сейчас страны ЕС голосуют о продлении блокировки дважды в год.

«Это устранит риск того, что Венгрия и Словакия, у которых более хорошие отношения с Москвой, чем у других стран ЕС, могут в какой-то момент отказаться продлить заморозку, вынудив ЕС вернуть деньги России», — пишет Reuters.

Если страны ЕС придут к соглашению, то это будет существенным шагом на пути к дальнейшему использованию заблокированных средств России, считает Анастасия Горячева.

Кроме того, 18 декабря — менее чем через неделю — лидеры ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы принять итоговое решение по вопросу использования российских активов для одобренного Еврокомиссией проекта финансирования Украины в 2026-м и 2027 году.

«В свете этих событий иск Банка России выглядит как „предостережение“ о возможных ответных мерах со стороны Москвы», — отметила Анастасия Горячева.

Как эксперт сказала в беседе с RTVI, текст иска ЦБ к Euroclear еще не опубликован, поэтому о его содержании и требованиях можно судить лишь предположительно. Иск могли подать на основании статьи 248.1 Арбитражного процессуального кодекса России. Она устанавливает исключительную компетенцию российских арбитражных судов по таким спорам, как:

Споры с участием лиц, в отношении которых применяются меры ограничительного характера иностранным государством или его объединением;

Споры, основанием для которых являются такие ограничительные меры.

Иск ЦБ России, «очевидно, подпадает под оба основания».

Впрочем, по мнению Анастасии Горячевой, прямое исполнение российского судебного решения на территории Бельгии, где находится штаб-квартира Euroclear, в нынешних условиях маловероятно.