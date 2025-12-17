Представители Белого дома оказывали давление на правительства Европейского союза, которые США считают наиболее дружественными, чтобы те отклонили план по использованию 210 млрд евро российских активов для финансирования Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновники стран ЕС.

При этом пресс-секретарь администрации президента США Анна Келли опровергла утверждение о том, что Вашингтон давит на Евросоюз.

«И украинцы, и россияне четко обозначили свои позиции относительно замороженных активов, и наша единственная задача — содействовать обмену мнениями, который в конечном итоге может привести к соглашению», — пояснила она NatSec Daily.

Источник Politico отметил, что шансы на заключение договоренности по активам с Бельгией, которая выступает против, ухудшились, а не улучшились.

«Мне хотелось плакать», — сказал он, говоря о настроении на встрече глав министерств иностранных дел ЕС.

Еврокомиссия настаивает на том, чтобы на саммите Евросовета, который пройдет 18-19 декабря, страны-участницы достигли соглашения по поводу использования 210 млрд евро российских активов для поддержки украинской экономики. Главным противником этого плана является сама Бельгия, на территории которой в депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных средств. Правительство страны опасается, что потом Россия через суд потребует вернуть эти деньги.

13 декабря Италия, Бельгия, Болгария и Мальта подготовили совместное обращение в Еврокомиссию с просьбой рассмотреть альтернативные варианты вместо использования российских активов для оказания помощи Украине.