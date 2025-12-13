Италия, Бельгия, Мальта и Болгария подготовили совместное обращение в Еврокомиссию с просьбой рассмотреть альтернативы плану передачи Украине замороженных российских активов. Об этом сообщает интернет-газета POLITICO со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст документа.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони последовательно поддерживала антироссийские санкции, но возглавляемая ею правительственная коалиция разделилась по вопросу о том, какие средства допустимо применять ради поддержки Украины. В частности, вице-премьер Маттео Сальвини активно поддерживает продвигаемый президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта.

Вмешательство Италии — третьей по численности населения и обладающей немалым политическим весом страны Евросоюза — «подрывает надежды Европейской комиссии на заключение соглашения по этому плану», говорится в статье. При этом, подчеркивает автор материала, коалиция противников использования российских активов для помощи Украине сложилась всего за неделю до решающей встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Еврокомиссия настаивает на том, чтобы в ходе саммита Евросовета, который пройдет 18-19 декабря, страны-участницы достигли соглашения по поводу использования 210 млрд евро российских активов для поддержки украинской экономики.

Главным противником этого плана является сама Бельгия, на территории которой в депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных средств. Правительство страны опасается, что потом Россия через суд потребует вернуть эти деньги.

Теперь же к Бельгии присоединились Италия, Мальта и Болгария. В совместном обращении они призывают Еврокомиссию и Евросовет «продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с правом ЕС и международным правом, с предсказуемыми параметрами, представляющими значительно меньшие риски, для удовлетворения финансовых потребностей Украины на основе кредитной линии ЕС или промежуточных решений».

Речь идет о плане Б, предусматривающем выпуск еврооблигаций для финансирования украинской экономики в ближайшие годы. Однако у этой идеи немало критиков, которые считают, что при ее реализации возрастет и без того большое долговое бремя Франции и Италии. Кроме того, принятие этого плана потребует согласия всех стран-участниц ЕС, и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с высокой долей вероятности наложит на него вето.

В своем обращении Бельгия, Италия, Болгария и Мальта также выражают скептицизм по поводу решения Еврокомиссии применить статью о «чрезвычайных полномочиях» для пересмотра правил действия санкций. Они подчеркнули, что даже после голосования за бессрочную заморозку российских активов продолжают испытывать опасения по поводу использования этих средств.

«Это голосование ни при каких обстоятельствах не предусматривает решения о возможном использовании российских заблокированных активов, которое должно быть принято на уровне лидеров и подразумевает весьма далеко идущие правовые, финансовые, процессуальные и институциональные последствия, которые могут выходить за рамки этого конкретного случая», — говорится в обращении.

Напомним, 12 декабря страны ЕС согласовали перевод заморозки российских активов в бессрочный статус (до этого ее продлевали каждые полгода). Руководство Евросоюза рассчитывает, что таким образом шансы России вернуть свои деньги в рамках постконфликтного мирного урегулирования существенно снизятся. По мнению Брюсселя, эти активы должны быть использованы для оказания помощи и восстановления Украины.

После этого Банк России подал в Мосгорсуд иск к бельгийскому депозитарию Euroclear. Старший юрист практики международного торгового права, таможни, санкций «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Анастасия Горячева назвала это закономерной реакцией на действия ЕС. Она предположила, что намерение подать такой иск возникло у Центробанка РФ еще в 2022 году — вскоре после заморозки активов.