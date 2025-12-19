Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони стала «убийцей» проекта Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов для выдачи «репарационного» кредита Украине. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата, пожелавшего сохранить анонимность.

«Убийцей [плана] была Мелони», — сказал он.

Другой источник издания из европейских дипломатических кругов признался, что степень затруднительности предложенного Еврокомиссией плана была столь высока, что вызвала скепсис даже со стороны представителей тех государств Евросоюза, которые выступали за инициативу.

«Это не сработало бы никогда. Нечто настолько техническое и непонятное вызвало испуг у лидеров. Это [презентация предложенной схемы действий лидерам ЕС] воспринималось как атака из засады», — пояснил собеседник издания.

Помимо Мелони, плану сопротивлялся и президент Франции Эмманюэль Макрон, когда политики обсуждали поддержку схемы экспроприации российских активов парламентами их стран.

Источник издания сравнил рассуждения о способах получить доступ к использованию активов с «чародейством».

«И его стало чересчур много», — заявил он.

При этом он утверждает президент Франции в большей степени хранил молчание, в то время как именно Мелони сыграла решающую роль и смогла повлиять на настрой участников переговоров.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза не смогли прийти к соглашению об изъятии российских активов и решили предоставить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд под гарантии общего бюджета.

Стороны также договорились, что соглашение не будет иметь финансовых обязательств для Чехии, Венгрии и Словакии, которые ранее выступали против использования средств Евросоюза для помощи Украине. Киев же должен будет выплатить кредит лишь после получения компенсации со стороны России.