Техника, товары для красоты и творчества, а также игрушки и парфюм вошли в список самых популярных покупок россиян в декабре. Об этом рассказали в пресс-службе Ozon.

«За три недели декабря увеличился штучный спрос на персонализированные подарки, технику, товары для красоты и творчества. <…> Кроме этого, пользователи активно используют подарочные сертификаты с минимальным номиналом от 300 рублей до 1 млн, которые можно потратить на любой товар маркетплейса», — отметили в компании.

Главный тренд конца года — это растущий интерес людей к высокотехнологичным подаркам, которые «помогают получить новые впечатления», добавили там же.

«Популярность набирают гаджеты для расслабления: электромассажеры для глаз и лица выросли в 6,3 раза, фен-щетки — более чем в 2 раза. Вместе с ними востребованы устройства для творчества: спрос на компактные фотокамеры вырос более чем вдвое. При этом лидером продаж в сегменте электроники стали аксессуары для умного дома с ростом в 20 раз», — рассказали в Ozon.

Кроме того, добавили представители площадки, спросом продолжает пользоваться и парфюмерия. При этом под Новый год продажи ароматов для мужчин выросли в 4,3 раза, а женских — лишь в 3,5 раза.

«Остаются в тренде и готовые наборы, которые упрощают выбор подарка: например, спрос на подарочные наборы косметики вырос почти в два раза. Это отражает один из главных трендов в ecom-индустрии [то есть продажи через интернет — прим. RTVI] — спрос на “сложные” категории смещается в онлайн. Покупатели научились выбирать даже такие предметы, как косметику, ориентируясь на контент в карточках и отзывы других клиентов», — отметили на маркетплейсе.

Помимо этого, покупатели Ozon активно интересовались в декабре предметами для создания игрушек и украшений — спрос на них подскочил в 2,3 раза, на оборудование для ювелирного дела — в 2,8 раза, а на сувенирную продукцию по собственному дизайну — в семь раз.

«Закономерно высоким оказался спрос на детские игрушки. Внимание привлекли интерактивные модели: их заказывали в 1,7 раза чаще. Крайне востребованными стали аксессуары для кукол — рост в 3,7 раза, а также куклы для причесок и макияжа — рост почти в 2,5 раза. Существенно вырос спрос на конструкторы: продажи керамических наборов увеличились более чем вдвое», — рассказали в пресс-службе площадки.

В Ozon также отметили спрос на кондитерские изделия — в декабре этот показатель вырос почти в 1,5 раза год к году: «Интересом у клиентов пользовались: сюрприз-боксы (рост в 37 раз), мармелад (в 10 раз) и фигурный шоколад (в 7 раз)».

Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили RTVI, что перед Новым годом на площадке были проданы десятки миллионов игрушек, но по общей сумме продаж их обошли смартфоны, чей оборот вырос на 153% по сравнению с прошлым годом. Значительно выросли продажи игровых консолей PlayStation 5 (на 80%), планшетов (на 61%), конфет и праздничных наборов продуктов (на 65%), а также парфюмерных наборов (на 74%). Среди детских игрушек лидируют деревянные кухни, наборы для опытов и куклы Reborn.

При этом на площадке зафиксировали спад интереса граждан к покупке пен для бритья, носков, шарфов и перчаток.