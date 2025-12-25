Несмотря на то, что перед Новым годом на Wildberries были проданы десятки миллионов игрушек, по общей сумме продаж их обходят смартфоны, а такие «универсальные мужские» варианты, как пена для бритья и носки, покупают не очень активно. Об этом рассказали RTVI в пресс-службе маркетплейса.

«По количеству купленных товаров в “подарочной категории” лидируют игрушки — счет идет на десятки миллионов штук. Хотя по общей сумме продаж их немного обошли смартфоны. Они же лидируют и по динамике прироста, ведь телефоны часто дарят на Новый год. Их в ноябре-декабре купили на 153% больше (по сумме продаж), чем год назад», — отметили в компании.

При этом в WB отметили, что это связано не только с «подарочным» сезоном, но и с ростом доверия к онлайн-покупкам сложных и зачастую дорогих товаров, таких как iPhone.

«Традиционно именно в предновогодний период их доля в общем обороте смартфонов увеличивается. В России доля iPhone превысила треть всего оборота. Более того, именно яблочные смартфоны показали самую высокую динамику прироста — оборот вырос на 244% по сумме продаж и на 171% в натуральном выражении», — добавили в компании.

По данным маркетплейса, увеличение среднего чека на 27% свидетельствует о том, что покупатели предпочитают флагманские модели этой марки. В то же время, несмотря на лидерство моделей iPhone 15 PRO и 16 PRO по сумме продаж, в натуральном выражении первое место занимают Samsung Galaxy А-серии.

«Также значительно выросли продажи игровых консолей, прежде всего PlayStation 5 — на 80%. Многие купили их во время распродаж 11.11, “Черная пятница” и “Киберпонедельник”», — рассказали в пресс-службе WB.

Помимо этого, хорошую динамику показали планшеты, чей оборот вырос на 61%, и более доступные праздничные категории — конфеты и праздничные наборы продуктов (65%), а также парфюмерные наборы (74%).

Кроме того, в Wildberries уточнили, что в этом году, как и в прошлом, лидерами по обороту стали деревянные детские кухни, наборы для опытов, а также куклы Reborn.

При этом на маркетплейсе фиксируют спад интереса к таким «универсальным мужским подаркам», как пена для бритья, рост продаж которой составил всего 14% по сравнению с прошлым годом, и носки, чьи показатели и вовсе показали снижение.