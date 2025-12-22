Погода в последние дни декабря в Москве и области будет преимущественно прохладной, но в пятницу, 26 декабря, ожидается последняя в уходящем году оттепель. Об этом RTVI рассказал специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в новогоднюю ночь будет особенно холодно, также ожидается снег.

«Самыми теплыми днями будут сегодня [22 декабря] до обеда и пятница, когда Москву может посетить последняя оттепель в этом году. Если говорить более конкретно, то сегодня до обеда температура достигнет максимальных значений — где-то до 2 градусов, а затем температура начнет понижаться и уже к вечеру перейдет через нуль к отрицательным значениям, достигнув показателей минус 2-5 градусов. Соответственно, предстоящей ночью похолодает до минус 7-12 градусов в Московской области. В Москве будет где-то до минус 8-10 градусов», — рассказал Ильин.

По его словам, сегодня также выпадет свежий снег — «еще весьма сухой», а в Подмосковье снежный покров может вырасти где-то до 1-3 см, добавил он.

«Не знаю, как в Москве, успеет ли он улежаться, но будет свежий снег и на дорожках, и тротуарах самого города», — сказал собеседник RTVI.

Кроме того, 22 декабря в Москве и области будет порывистый ветер, местами он усилится до 10−15 м/с, сообщил Ильин.

«При снегопаде такой ветер будет означать и метель местами, соответственно, при переходе температуры через нуль образуется гололедица, местами очень сильная», — сообщил эксперт.

В ночь на 23 декабря снег продолжит идти, но днем он уже прекратится, отметил Ильин. Ожидать тепла в этот день не стоит, предупредил синоптик: по его словам, температура в Москве останется в пределах минус 8-10 градусов.

Ильин сообщил, что во вторник сила ветра составит 5-10 м/с. В среду он немного стихнет до 3-8 м/с, но отдельные порывы все-таки будут усиливаться до 10-15 м/с — это уже будет сказываться приближение теплого фронта, пояснил синоптик. В четверг и пятницу ветер будет не сильнее 3-8 м/с.

«Самая холодная ночь ожидается со вторника на среду — с температурой минус 12—17 градусов. Даже в Москве будет около минус 14-15 градусов, такой вот мороз прижмет. На этом морозная погода потихонечку начнет выдыхаться. В среду уже почувствуется приближение теплой воздушной массы с запада, и днем температура поднимется до минус 5—7 градусов. В Москве, в отдельных районах на западе, северо-западе — до минус 2—4 градусов. Днем морозы тоже уже никак сильно себя не проявят», — добавил эксперт.

В ночь на четверг, 25 декабря, в столичном регионе минимальные температуры составят примерно минус 3—8 градусов, продолжил Ильин: «В четверг температура будет уже приближаться к нулевым отметкам, но пока еще от 0 до минус 5 градусов».

«К исходу суток в четверг ожидается следующая большая порция снегопадов. В пятницу ночью весьма сильные снегопады пройдут, и снежный покров в Москве прирастет до 4-6 сантиметров, по области местами — до 10−12 сантиметров. Кроме того, в пятницу температура более конкретно приблизится к нулю и местами будет показывать слабый плюс. Это как раз будет последняя оттепель в этом году, скорее всего. Дальше снегопадов пока ждать не стоит», — уточнил синоптик.

Что касается атмосферного давления, то оно «будет скакать», причем в значительных диапазонах, предупредил специалист.

«Если сегодня [22 декабря] оно составит порядка 742 мм ртутного столба, то во вторник и среду может подняться до 755 мм, а в пятницу снова упадет почти до 740 мм ртутного столба и далее начнет снова стремительно подниматься вверх», — сказал он.

На вопрос о том, какой будет погода в новогоднюю ночь, Ильин предупредил, что в ночь на 31 декабря будет очень холодно.

«Температура воздуха в Московской области будет понижаться до минус 13-18 градусов, в Москве — до минус 12-13 градусов. Самой холодной частью окажется юго-восточное и восточное Подмосковье, где морозы могут усиливаться до минус 17-18 градусов. Днем 31 декабря температура будет находиться в пределах минус 8-13 градусов, весьма холодно будет даже в столице. Что касается осадков — 31 декабря существенных осадков вроде бы не ожидается, но какие-то отдельные снежинки, может, будут кружиться», — сообщил синоптик.

В ночь на 1 января вероятно выпадет небольшой снег, но сильных осадков ждать не стоит, добавил Ильин.

«Плюс ко всему, снежный покров будет весьма уверенный и устойчивый, никуда не растает. Немало снега будет и в городе, и за городом тем более. По 1 января тоже каждый день идут новые расчеты, как себя поведет погода. Было изначально мнение, что ночью будет где-то минус 3-8 градусов. Утверждать об этом не стоит, но может и подморозить весьма существенно — до минус 10-15 градусов в ночные часы, днем 1 января тоже будет холодно — минус 5-10 градусов», — заявил специалист.

При этом он подчеркнул, что это пока только предварительные данные, более точные будут примерно к четвергу или пятнице.

«Тогда уже по температуре можно определить более основательно, с вероятностью практически до 95−100%. А пока вот так — обещаем весьма холодную, морозную предновогоднюю и новогоднюю ночь», — резюмировал Ильин.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что текущая неделя в Москве и области будет отличаться резкой сменой синоптических процессов.

«В течение рабочей недели власть над погодой будет переходить от циклона к антициклону, а затем вновь к циклону. <…> Метаморфозы будут происходить и с температурой: оттепель в начале и конце рабочей недели и мороз в середине», — добавила она.