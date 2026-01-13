Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала трагедией для государства массовую гибель младенцев в новокузнецком роддоме №1 и поручила сенаторам изучить все детали случившегося. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

«Произошедшее не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства, которое прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости, возводит в ранг высшей ценности материнство, отцовство, жизнь и здоровье каждого ребенка», — заявила Матвиенко.

Она поручила комитету верхней палаты по соцполитике и сенаторам от Кемеровской области внимательно следить за ходом проверки в роддоме и «досконально изучить» все детали дела.

Также сенаторам поручено при необходимости предложить законодательные инициативы, «которые исключили бы в будущем возможность таких вопиющих случаев». Матвиенко призвала сделать из трагедии необходимые выводы на федеральном уровне, подчеркнув, что подобное «никогда не должно повториться».

Депутаты Госдумы от ЛДПР взяли ситуацию в новокузнецком роддоме на парламентский контроль, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. Он также пообещал помочь всем пострадавшим семьям, передает корреспондент RTVI.

«Глубочайшие соболезнование семьям. Каждой из семей окажем от себя материальную помощь. Подобные ситуации в современной России происходить не должны», — заявил Слуцкий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности после смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка. По данным NGS.ru, трое младенцев умерли в один день — 8 января.

В Минздраве Кузбасса подтвердили гибель девяти младенцев. У 17 младенцев, которые появились на свет в новокузнецком роддоме с начала декабря по 11 января, была тяжелая внутриутробная инфекция, у одного — первичный иммунодефицит. Они родились в крайне тяжелом состоянии, отметили в ведомстве.

Из этих детей 16 были недоношенными, «в том числе с экстремально низкой массой тела». Некоторые новорожденные больше месяца находились в отделении интенсивной терапии, четверо из них остаются там под наблюдением. Еще четверых перевели на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу.

Главврач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков отстранен от должности. По его словам, многие родившиеся в учреждении с конца декабря младенцы были недоношенными и с патологиями, передает Mash. Он добавил, что все эти случаи разные и не связаны между собой. Херасков также заявил, что категорически отрицает вину врачей в гибели новорожденных.