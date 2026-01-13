Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 293 УК, ч. 3 ст. 109 УК) по факту смерти новорожденных в Новокузнецком роддоме №1 в новогодние праздники. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, в январе в роддоме скончались девять младенцев. Точная причина их смерти будет установлена по результатам судебно-медицинских экспертиз. Следователи изымают в учреждении медицинские документы и допрашивают сотрудников.

Издание NGS.ru ранее сообщило со ссылкой на источник в Минздраве Кузбасса, что в новогодние праздники в новокузнецком роддоме умерли шесть младенцев, трое из них — в один день, 8 января. Позже стало известно, что число умерших в учреждении новорожденных выросло до девяти. Собеседник издания также сообщил, что в роддоме на ставках медсестер якобы работают санитарки.

13 января роддом объявил, что приостанавливает прием пациенток в связи с карантином из-за «превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». В учреждении заявили, что дефицита кадров нет, при этом гибель новорожденных в сообщении не упоминается.

В Новокузнецке, таким образом, остался только один роддом и перинатальный центр, отмечает NGS.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил случаи смерти новорожденных, но не уточнил их число.

«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — заявил он во время прямого эфира в соцсети VK.

На период проверки главврач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков отстранен от должности, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Росздравнадзор проверяет организацию медпомощи роженицам и младенцам в новокузнецком роддоме. Прокуратура Кузбасса в свою очередь проверяет роддом на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, законодательства о здравоохранении и защите прав несовершеннолетних.

В сентябре 2025 года глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в новокузнецком роддоме № 1 после сообщений о смерти ребенка во время родов.

Сестра роженицы рассказала в соцсетях, что женщина поступила в роддом со схватками и осложнениями на 21-й неделе беременности. Медики, по ее словам, могли остановить схватки и сохранить беременность, но не стали этого делать и спровоцировали роды, во время которых новорожденной якобы оторвали руку. Девушка также обвинила врачей в грубом обращении с ее сестрой после родов, несмотря на ее тяжелое психологическое состояние.

В Новокузнецкой больнице №1, на базе которой работает роддом, изданию NGS.ru заявили, что служебная проверка не подтвердила изложенную в видео информацию. Медики действовали согласно рекомендациям при осложненной беременности, а пациентка подписала отказ от дальнейшего лечения и покинула больницу, добавили в учреждении.