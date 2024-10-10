Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не стал перечислять часть гонорара за концерт в Оренбурге местным жителям, пострадавшим от паводков. Мэрия города объяснила, что, вопреки сообщениям СМИ, у властей не было подобной договоренности с музыкантом.

SHAMAN выступил в Оренбурге 30 августа на День города. Как пишет местное издание Orenday, узнав, что выступление Дронова обойдется в 16 млн рублей, оренбуржцы просили отменить концерт, направив средства либо пострадавшим во время паводка, «либо на нужды СВО». В итоге концерт все же состоялся, а оренбуржцам от гонорара музыканта ничего не досталось, хотя в СМИ писали, что часть заработанных денег Дронов якобы направит на помощь пострадавшим от наводнения.

«Договоренностей между администрацией города и главой города о перечислении части гонорара за выступление с артистом SHAMANом не было. И на все запросы мы даем официальные ответы, что договоренностей не было и средства не ожидались и не перечислялись», — заявили в мэрии Оренбурга изданию «Подъем».

В правительстве области также заявили, что не знают ни о каких договоренностях с артистом. Там отметили, что с SHAMAN был заключен «муниципальный контракт», а областная администрация «не выступала ни заказчиком, ни плательщиком».

«Мы никогда не подтверждали, что были достигнуты какие-то договоренности. Если бы правительство области заказывало этот концерт, возможно, и были бы какие-то коммуникации правительства с певцом SHAMANом, но правительство области не являлось заказчиком этого мероприятия и это был городской бюджет», — отметили в правительстве Оренбургской области.

Там добавили, что по условиям контракта отмена выступления артиста «не повлекла бы возвращение средств в бюджет».

Конфликт из-за гонораров SHAMAN

Глава комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в августе назвала «неуместным» решение властей Оренбурга выделить средства на концерт SHAMAN из городского бюджета, в то время как регион не успел восстановить инфраструктуру после паводка и не все пострадавшие получили компенсацию за разрушенное жилье и имущество. Она призвала Дронова сделать концерт в Оренбурге благотворительным и направить гонорар пострадавшим от паводка.

После этого, 24 августа, портал Урал56.ру сообщил со ссылкой на источник, «близкий к ситуации», что часть гонорара от выступления в Оренбурге Shaman передаст пострадавшим от паводка. Издание отмечало, что такая договоренность была достигнута по итогам переговоров губернатора региона Дениса Паслера с представителями артиста.

Тогда же Останина написала в своем телеграм-канале со ссылкой на Урал56.ру, что Дронов «прислушался к нам и принял решение отдать часть гонорара». Тем не менее, по данным Orenday, «от баснословного гонорара оренбуржцам ничего не досталось».

После Оренбурга SHAMAN должен был в сентябре выступить в Ставрополе, однако там его выступление отменили. Такое решение было принято после того, как большинство участников опроса в канале главы региона Владимира Владимирова посчитали, что сейчас «не время для больших праздников».

В конце сентября стало известно, что Дронов вернул в бюджет Ставропольского края все 15 млн рублей, полученные за выступление, которое впоследствии отменили.