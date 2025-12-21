Сербия по-прежнему сохраняет в силе введенный ею запрет на экспорт снарядов и других боеприпасов «сомнительным контрагентам», способным поставить их на Украину. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По его словам, в этой сфере Белграду приходится противостоять «нечистым на руку» клиентам, которые пытаются обойти запрет сербских властей. Так российский дипломат прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о готовности продавать снаряды Евросоюзу для последующей их поставки на Украину.

«Ценим принципиальную позицию руководства Сербии в этой связи. Внимательно следим за ситуацией, если надо — подсказываем», — пояснил Пилипсон.

Он обвинил Запад в деструктивном воздействии с целью «любыми способами вбить клин в двустороннее сотрудничество России и Сербии, разрушить доверие и взаимопонимание». Однако, по словам дипломата, все европейские и американские усилия не смогли повлиять на «безусловное и объективное» стратегическое партнерство между двумя странами.

Пилипсон назвал двусторонний диалог РФ и Сербии «откровенным и конструктивным». Он также заявил, что Москва и Белград «нацелены совместными усилиями преодолевать трудности, которые искусственно создаются недоброжелателями».

В качестве примера дипломат привел продолжающуюся интенсивную и многоплановую российско-сербскую работу по развитию сотрудничества в определенных сферах — сельскохозяйственной, цифровой, высокотехнологичной и других. На очереди, по его словам, — экономическая и социальная сферы. Представитель МИД подчеркнул, что в рамках этого взаимодействия «масштабные проекты» реализуются в «нередко чрезвычайных санкционных условиях».

Пилипсон напомнил, что контакты между РФ и Сербией поддерживаются на высшем уровне: президенты обеих стран Владимир Путин и Александр Вучич в 2025 году дважды встречались лично. Кроме того, добавил дипломат, «плотное взаимодействие» налажено между профильными ведомствами и парламентариями Москвы и Белграда.

«Россия неизменно оказывает Сербии твердую поддержку в отстаивании суверенитета и территориальной целостности применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244», — отметил глава второго европейского департамента МИД РФ.

При этом он подтвердил, что в Москве заметили попытки Запада нагнетать напряжение в Сербии, реализованные по «общеизвестным методичкам цветных революций». По словам Пилипсона, сербское руководство «уверенно контролирует внутриполитическую обстановку» и переводит протестную активность в «русло политического диалога».

«Поддерживаем суверенный и независимый курс Сербии, отвечающий ее национальным интересам», — резюмировал российский дипломат.

Напомним, в начале ноября 2025 года Вучич в одном из интервью заявил, что сам предложил Евросоюзу поставлять боеприпасы в рамках долгосрочного контракта, даже если впоследствии они попадут к Украине и будут ею использованы против России. По его словам, это был бы «феноменальный вклад в европейскую безопасность». Сербский лидер подчеркнул, что покупатели выпущенных в стране снарядов «могут ими распоряжаться как угодно».

До этого Вучич принципиально отрицал, что Сербия поставляет оружие и боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом он признавал, что продукция оборонного сектора промышленности страны — которая, кстати, по объемам производства превосходит Францию, — может после продажи попадать к украинским военным через посредников.