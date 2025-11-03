Сербия готова поставлять Евросоюзу боеприпасы по долгосрочному контракту, даже если они будут переданы Украине. Об этом в интервью немецкому политическому изданию Cicero заявил президент страны Александр Вучич.

По его словам, Сербия является «оплотом стабильности в регионе» и тем самым вносит «свой вклад в европейскую безопасность», но при этом готова действовать более активно — в частности, продавать Евросоюзу боеприпасы, которые производит в большом количестве.

«Наши склады полны боеприпасов, и мы производим их больше, особенно миномётных снарядов. Мы производим боеприпасов больше, чем Франция. Хотя я не хочу, чтобы меня считали человеком, постоянно снабжающим воюющие стороны боеприпасами, боеприпасы нужны Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС заключить с нами договор купли-продажи и забрать всё, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад, который мы можем внести в европейскую безопасность», — поделился сербский лидер.

На вопрос корреспондента о том, могут ли сербские боеприпасы впоследствии использоваться Вооруженными силами Украины (ВСУ), Вучич ответил, что «покупатели могут распоряжаться ими как угодно».

«Нам просто нужен долгосрочный контракт, чтобы мы могли планировать. Я всегда говорил, что Сербия сохраняет военный нейтралитет. Но мы абсолютно готовы к сотрудничеству с европейскими армиями. Мы уже активно сотрудничаем с нашими европейскими друзьями в военном плане в Африке, Азии и на других континентах, и мы готовы увеличить наше присутствие совместно с европейскими силами», — рассказал политик, добавив, что «все еще ждет окончательного ответа» на вопрос о поставках сербских боеприпасов в ЕС.

В интервью Вучич несколько раз подчеркнул, что хорошие отношения Сербии с Россией не должны препятствовать ее евроинтеграции.

«Я не понимаю, почему хорошие отношения с Россией должны препятствовать нашему пути в ЕС. Мы никогда не будем действовать против интересов Европейского Союза. Я как минимум десять раз говорил в прямых разговорах с Владимиром Путиным, что мы на пути к членству в ЕС. Я всегда чётко заявлял об этом желании и цели и никогда их не скрывал. Народ Сербии хочет жить в демократическом обществе и хочет лучших условий жизни. В этом нет никаких сомнений», — заявил он.

Вучич признал, что «мощная и растущая» промышленность Сербии с каждым годом потребляет все больше российского газа и по этой причине не может от него отказаться. При этом сербский президент убежден, что его страна выработала «очень справедливое» отношение к обеим сторонам украинского конфликта. Он дал понять, что из всех балканских государств Сербия оказывает Украине наибольшую финансовую и гуманитарную поддержку.

Несмотря на это, по словам Вучича, Сербия не откажется от контактов с Россией по ряду причин — в том числе из-за того, что Москва поддерживает ее «в вопросе территориальной целостности». Сербский лидер также отстаивал перед интервьюером свое право посещать российские военные парады в честь победы во Второй мировой.

«За исключением 1948 и 1949 годов, мы ежегодно участвуем в российском военном параде с момента окончания Второй мировой войны. Почему? Потому что Красная Армия и югославские партизаны вместе освобождали Белград и Сербию. Это часть не только русской традиции и истории, но и нашей. И знаете, честно говоря, я воспринимаю эти дебаты как одностороннюю атаку на нас. <…> Присутствие на этом мероприятии было моим долгом. Однако из уважения к Украине мы не появились на Красной площади с солдатами или военной техникой», — поделился Вучич.

Он напомнил, что после начала российской военной операции на Украине не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным «три года и три месяца», хотя до этого они виделись минимум трижды в год. При этом, подчеркнул Вучич, главы многих европейских государств продолжали контактировать с российским лидером лично или по телефону.

Напомним, ранее президент Сербии отрицал, что его страна поставляет оружие на Украину. При этом, по его словам, сербские боеприпасы и вооружение поставляются в Европу, а оттуда через посредников может попадать в руки ВСУ. Вучич также утверждал, что его страна направила «десятки миллионов» евро в качестве гуманитарной помощи на восстановление Украины.