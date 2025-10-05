В Сестрорецке водитель легкового автомобиля сбил 15-летнего школьника на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе петербургской полиции. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

ДТП произошло вечером 4 октября в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома 37 по улице Володарского.

В полиции сообщили, что за рулем автомобиля «Черри Аризо-8» находился 25-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. По данным «Фонтанки», наезд совершил приезжий из Таджикистана.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, на переходе подростка пропустил автобус, после чего юноша начал пересекать дорогу. Водитель китайского автомобиля «не обратил внимания на остановившийся общественный транспорт» и совершил наезд, отмечает «Фонтанка».

«Удар был такой силы, что, хоть подростка и зацепило боковой дверью, он отлетел в сторону», — указывает издание.

В результате ДТП школьник получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти, шейного позвонка и другие травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадавший обучается в 9 классе, в день аварии он отмечал свое 15-летие, пишет «Фонтанка».

Полиция Курортного района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту ДТП. Водителя привлекли к административной ответственности, в отношении него готовятся возбудить уголовное дело, сообщает «Фонтанка».

В начале октября гражданин Таджикистана, находившийся за рулем автомобиля Kia Optima, отказался оплатить парковочные услуги в аэропорту Шереметьево, после чего совершил наезд на сотрудника паркинга и скрылся с места происшествия. Злоумышленник также повредил два шлагбаума на выезде с привокзальной территории. Пострадавшего сотрудника паркинга госпитализировали с травмами. Водителя задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.