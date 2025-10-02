В аэропорту Шереметьево произошёл дорожно-транспортный инцидент с участием водителя-мигранта. По данным пресс-службы воздушной гавани, 18 сентября в 18:30 по московскому времени на привокзальной площади Терминала В гражданин Республики Таджикистан умышленно сбил сотрудника паркинга и скрылся с места происшествия.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, водитель автомобиля Kia Optima с таджикскими номерами отказался оплатить парковочные услуги, после чего резко разогнался и совершил наезд на работника службы безопасности. В результате инцидента сотрудник получил телесные повреждения и был госпитализирован. Кроме того, водитель повредил два шлагбаума на выезде с привокзальной территории.

Аэропорт Шереметьево подчеркивает, что забота о здоровье и безопасности пассажиров, гостей и персонала является абсолютным приоритетом. На всей территории аэровокзального комплекса функционирует система интеллектуального видеонаблюдения, что позволило оперативно зафиксировать правонарушение и идентифицировать нарушителя.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Виновник — гражданин Таджикистана — был задержан. По решению суда он заключён под стражу. Установлено, что ранее он неоднократно нарушал правила пользования услугами аэропорта.

Администрация Шереметьево заявила, что делает всё возможное для привлечения нарушителя к ответственности и профилактики подобных инцидентов в будущем. В воздушной гавани напомнили, что любые нарушения законодательства РФ и внутренних правил аэропорта немедленно пресекаются.

«Аналогичные происшествия вызывают серьёзную озабоченность и подчёркивают необходимость строгого соблюдения российских законов всеми, кто временно находится на территории страны, включая иностранных граждан», — отметили в пресс-службе.

Руководство аэропорта призвало пассажиров и гостей неукоснительно соблюдать правила поведения на территории комплекса и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности.

