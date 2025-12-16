Минюст России включил немецкую медиакорпорацию Deutsche Welle* (DW*) в реестр нежелательных организаций. В 2022 году ведомство признало компанию иноагентом.

С предложением о признании DW* нежелательной организацией выступила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Ее председатель Василий Пискарев 13 декабря рассказал, что эту инициативу поддержала Генпрокуратура.

«Приветствуем решение Генеральной прокуратуры России, поддержавшей наше предложение о признании нежелательной деятельности немецкой государственной федеральной медиакомпании Deutsche Welle*», — передала слова Пискарева пресс-служба комиссии.

Председатель добавил, что DW* якобы находится «в авангарде враждебной антироссийской пропаганды», а также «известна своей медиаакадемией, длительное время подготавливающей специалистов по дезинформации».

«Ее выпускники, действуя в качестве российских внештатных сотрудников, активно предпринимают попытки по разжиганию беспорядков в России», — утверждает Пискарев.

Он напомнил, что после внесения DW* в реестр нежелательных организаций любое сотрудничество с ней «будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с действующим законодательством».

Немецкое правительство осудило решение российских ведомств. В МИД ФРГ назвали такие меры «необоснованными» и добавили, что посольство Германии в Москве находится на связи с немецкими журналистами и сотрудниками СМИ.

В начале февраля 2022 года МИД России объявило, что в стране будет прекращено вещание Deutsche Welle* в ответ на запрет вещания RT DE в Германии. На следующий день немецкая медиакорпорация сообщила о закрытии московского бюро.

В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт Deutsche Welle*. Регулятор объяснял такое решение тем, что материалы издания включали «лживую информацию» о «сущности, <…> форме [военной операции на Украине], способах ведения боевых действий, <…> количественных потерях Вооруженных сил РФ и жертвах среди мирного населения».

В конце того же месяца Минюст России внес DW* в реестр иноагентов.

*включена Минюстом России в реестры иноагентов и нежелательных организаций