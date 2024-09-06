Криптокоуч Юлия Вавилова, предположительно сопровождавшая основателя Telegram Павла Дурова в поездке во Францию, опубликовала первый пост с момента задержания бизнесмена. Девушка сообщила, что у нее все в порядке, и пообещала позже прокомментировать слухи о себе.

«Уровень поддержки, которую я получаю, неизмерим. Не могла вернуться раньше, но рада сообщить, что все хорошо. Распространяется много ложной информации, но это тема на будущее», — говорится в посте Вавиловой в инстаграме*.

Запись сопровождается фотографиями парижских достопримечательностей.

Телеграм-каналы Baza, Mash и Shot писали, что Вавилова предположительно прилетела вместе с Дуровым в Париж в конце августа. После приземления в аэропорту Ле Бурже бизнесмена задержали. Вавилова примерно в то же время перестала выходить на связь.

Родственники девушки подтвердили, что она планировала лететь во Францию. Дуров на фотографиях в соцсетях Вавиловой не фигурирует, но телеграм-каналы отмечали, что они «явно были в одних и тех же локациях».

Источники Le Figaro утверждали, что Вавилову задерживали для допроса и позже отпустили. После того, как основателя Telegram освободили из-под стражи, французский журнал Paris Match публиковал совместные фото, как утверждается, Дурова и Вавиловой на Елисейских полях.

Павла Дурова задержали 24 августа по прилете в Париж из Баку. По истечении максимального срока содержания под стражей (96 часов) бизнесмену предъявили обвинение в шести правонарушениях и взяли под судебный надзор.

Обвинения касаются отказа сотрудничать с французскими властями, соучастия в распространении наркотиков, детской порнографии и хакерских программ, соучастия в мошенничестве и отмывания денег. Дуров назвал «ошибочным подходом» обвинения в свой адрес из-за нарушений, совершенных пользователями Telegram. По его мнению, это пример использования законов «эпохи до появления смартфонов».

Дуров остается на свободе, но ему запрещено покидать Францию. Парижский суд обязал бизнесмена сдать все паспорта (он является гражданином России, ОАЭ, Франции, Сент-Китс и Невиса). Дуров должен жить в Париже по адресу, согласованному с судьей, и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена