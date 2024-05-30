Житель Москвы Ринат С., который осенью 2022 года попал под мобилизацию, подал апелляционную жалобу на решение суда, отказавшего ему в увольнении со службы по достижении предельного возраста для нахождения в запасе. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По словам юристов, подобных отказов становится все больше.

Предельный возраст «не имеет правового значения»

Как пишет газета, Ринату С. 50 лет, его звание — младший сержант. У него есть опыт службы в горячих точках. В частности, в 1996 году он работал милиционером и выезжал в командировки в Чечню.

В сентябре 2022 года Ринат С. получил повестку в рамках частичной мобилизации, на тот момент ему было 48 лет. Мужчина пришел в военкомат, а затем был направлен в зону военной операции на Украине. Там он проходит службу в должности старшего водителя расчета орудия. Согласно характеристике из воинской части, которая есть в распоряжении «Ъ», младший сержант зарекомендовал себя как «исполнительный и дисциплинированный военнослужащий, уверенно справляется с поставленными задачами и должностными обязанностями».

В январе 2024 года Ринат С. подал иск в суд с требованием уволить его с военной службы по причине достижения предельного возраста для нахождения в запасе, а также признать соответствующий отказ незаконным. Истец указал, что на момент мобилизации предельный срок пребывания в запасе для его категории составлял 50 лет, и попросил уволить его по этому основанию.

На момент мобилизации предельный возраст для военнослужащих в звании младшего сержанта составлял 50 лет (согласно ст. 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). Ринату С. исполнилось 50 в декабре 2023 года. Затем он подал своему командиру рапорт об увольнении со службы. Как утверждает истец, тот отказался принимать рапорт.

На прошедшем в феврале заседании суда выяснилось, что рапорт Рината С. был направлен вышестоящему командованию, но его вернули обратно в часть, пишет «Ъ».

Представитель командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) аргументировал отказ в удовлетворении рапорта действием указа президента о частичной мобилизации. В п.2 документа говорится, что граждане, призванные на военную службу по мобилизации, «имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту».

Кроме того, представитель командующего войсками ЗВО сослался на принятый в июле 2023 года федеральный закон 269-ФЗ, который увеличил предельный возраст пребывания военных на службе в период мобилизации (для старших офицеров — до 65 лет, для младших — до 60). Действие документа распространяется на тех, кто заключил контракт после его вступления в силу, отмечает «Коммерсантъ».

Суд первой инстанции отказал Ринату С. в удовлетворении иска, заявив, что предельный возраст нахождения на службе «не имеет правового значения для разрешения вопроса об увольнении мобилизованных военнослужащих». В свою очередь представитель командующего заявил, что москвич сможет покинуть службу только в 65 лет, пишет «Коммерсантъ».

Ринат С. подал апелляцию на решение суда.

«Я понимаю, что в стране идет СВО. Но я честно дослужил до своего возраста и рассчитываю уволиться», — приводит газета слова младшего сержанта.

«Масштаб проблемы серьезный»

В законе «О мобилизационной обязанности» указано, что гражданин подлежит мобилизации только до достижения определенного возраста, заявила адвокат Рината С. Марина Агальцова.

«Если же мобилизовать его больше нельзя — значит, при достижении этого возраста заканчивается и обязанность служить», — отметила она.

По мнению Агальцовой, 269-ФЗ, поднявший планку предельного возраста, неприменим к ее подзащитному. Она объясняет это тем, что Ринат С. никогда не заключал контракт, тогда как в пункте президентского указа о равенстве статуса контрактников и мобилизованных речь идет лишь о сфере социальных прав и гарантий.

Кроме того, по словам Агальцовой, 269-ФЗ «не содержит прямого упоминания о том, что под его действие подпадают мобилизованные военнослужащие». В пояснительной записке к закону авторы документа указывали, что цель инициативы — помочь заключить контракт с армией гражданам, которые не соответствуют критериям «мирного» времени. Речь шла в том числе о тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, но хочет отправиться в зону боевых действий.

«Воля законодателя не была направлена на увеличение возраста пребывания на военной службе для мобилизованных граждан», — резюмировала Агальцова.

Агальцова подчеркнула, что в соответствии с законодательством достижение предельного возраста нахождения в запасе «влечет за собой невозможность призыва гражданина на военную службу по мобилизации». Об этом, по словам адвоката, говорится в постановлении Верховного суда от 2023 года.

Адвокат отмечает, что анализировала судебную практику и «не видела после июля 2023 года ни одного решения по увольнению мобилизованных, принятого в их пользу».

Сооснователь правозащитного проекта «Комитет военных юристов» Илья Демидов рассказал, что в его организацию поступило более десятка обращений от военнослужащих, достигших 50-летнего возраста. По его словам, «масштаб проблемы достаточно серьезный», а отказы в увольнении мобилизованных по возрасту со ссылкой на 269-ФЗ носят систематический характер.

Как отметила Агальцова, первые решения о том, что мобилизованные могут увольняться только по достижении 65 лет, стали выносить суды Южного военного округа, после чего эта практика распространилась на другие округа.

«Есть желание дойти до Верховного суда, чтобы он поставил точку в этом вопросе. А если ВС скажет: «Все, в этом вопросе будет вот так» — попробуем обратиться в Конституционный суд», — сказал Демидов.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Ъ» назвал «неблагоприятной» судебную практику в отношении мобилизованных, достигших 50 лет. «Считаю, что нужно разбираться в каждом отдельном случае — такие ситуации скорее исключение. Нужно учитывать интересы наших защитников, которые в сложный для страны момент не сбежали, не купили справки о болезни, а честно пошли служить в зону СВО», — заявил парламентарий.

В феврале 2024 года Минобороны представило законопроект, которым предлагалось установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников — 70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных. Через несколько дней после публикации документ исчез с портала проектов нормативных правовых актов. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил РИА Новости, что авторы проекта решили уточнить «формулировку в действующей редакции».

Когда мобилизованных вернут домой

Жены и родственницы мобилизованных регулярно проводят акции протеста, в том числе у Кремля. Протестующие требуют вернуть домой своих близких, находящихся в зоне боевых действий.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов осенью 2023 года заявил, что мобилизованные россияне «вернутся домой после завершения специальной военной операции». «Ротация никакая не предусмотрена», — сказал депутат. Коллега Картаполова по оборонному комитету Виктор Соболев в разговоре с RTVI выразил мнение, что ротация мобилизованных была бы «очень болезненным мероприятием».

В ноябре 2023 года военкор Александр Сладков написал в своем телеграм-канале, что президент России Владимир Путин принял решение «об участии мобилизованных до конца проведения СВО».

Предложение ограничить срок участия мобилизованных в боевых действиях одним годом в Минобороны сочли нецелесообразным. В военном ведомстве заявили, что срок их службы закончится при отмене мобилизации, а «установление иного срока» не планируется.

В администрации президента заявили, что увольнение со службы мобилизованных «возможно в соответствии с действующим законодательством, а также после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для призыва граждан на военную службу».