Москвичей предупредили о сильном снеге и ветре до 15 м/с в понедельник, 16 февраля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы (mos.ru).

Согласно прогнозу синоптиков, 16 февраля с 06:00 до 21:00 в некоторых районах Москвы ожидается сильный снег и метель, не исключено образование гололедицы и снежных заносов.

В связи с этим жителей столицы призвали проявить внимательность на улице: не находиться вблизи деревьев и шатких конструкций, пользоваться общественным транспортом, не оставлять без присмотра детей. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также парковаться в безопасных местах.

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале, что 16 февраля зона сильного снега заденет Москву «лишь краем». При этом погода, по ее словам, будет ненастной: со снегом, метелью, снежными заносами на дорогах.

«И все это на фоне мороза, днем -10..-15 градусов, но за счет ветра и высокой влажности будет казаться холоднее градусов на 5», — отметила она.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец констатировал, что «зима не сдается», хотя оттепель и дожди существенно «подъели» московские сугробы.

По его словам, в понедельник снежный покров повысится с 43 до 54 см (на ВДНХ). Кроме того, «будет задувать северо-восточный ветер в порывах до 12 м/с».

Самой холодной, по мнению синоптика, на предстоящей неделе будет среда — воздух «остынет до -17…-20». А самые сильные снегопады ожидаются в четверг.

«В пятницу, в тылу циклона, в Московском регионе осадки пойдут на убыль — пройдет кратковременный снег, ночью до -8…-13, в середине дня —3…-8», — резюмировал Тишковец.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков прогнозировал резкое потепление в понедельник, 16 февраля, в связи с приходом воздушных масс с Атлантики.