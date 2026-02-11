К концу недели в Москву и область придет оттепель, будет «очень тепло», в понедельник, 16 февраля, ожидается сильный снегопад. Об этом RTVI рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«На нас пытается выйти тепло Атлантики. Выходит циклон, но не один, а серия небольших, с запада. В ближайшие дни у нас [в столичном регионе] будет тепло, к концу недели у нас ожидается оттепель», — рассказал он.

Эксперт сообщил, что в ночь на 12 февраля ожидается небольшой снег и температура опустится до минус 7—9 градусов. В четверг днем будет облачно, пойдет снег, на юге Подмосковья — мокрый снег, температура составит минус 1—3 градуса. Ночью на пятницу, 13 февраля, погода останется прежней: «облачно, снег, минус 1—3 градуса».

«В пятницу днем будет облачно, снег, в том числе мокрый, местами даже пойдет дождь. Температура около нуля градусов — от плюс 1 до минус 1. В субботу ночью тоже около нуля: от плюс 1 до минус 4 градусов. Такая же температура сохранится днем. В ночь на воскресенье — облачно, снег, минус 2-7 градусов, такая же температура днем», — рассказал синоптик.

В понедельник, 16 февраля, придет циклон, который принесет с собой снег, предупредил Цыганков: «Снегопад будет приличный». По его словам, с этого дня столичный регион вернется к «нормальной температуре» — днем минус 5 градусов, ночью — минус 10-15 градусов.

Эксперт отметил, что сильного ветра в ближайшие дни не предвидится и он будет переменчивым — сначала юго-западный и южный, а с воскресенья «развернется» на северо-западное направление и в понедельник-вторник станет северным, но слабым — от 2 до 7 метров в секунду.

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале написала, что в столичном регионе ожидается снегопад в ночь на 13 февраля: «Расчеты показывают, что за процесс может выпасть 10-15 мм, или до трети месячной нормы осадков».

До этого она сообщила, что температура всю первую декаду февраля в Москве была в среднем минус 14 градусов, что ниже нормы на 6,8 градуса.

«Холоднее первая декада февраля была в 2006 году с температурой минус 20,8 градуса и в 2012 году с температурой минус 16,8 градуса. В текущем году минимум температуры воздуха в феврале пришелся на 3 число с температурой минус 21,6 градуса, а самым теплым оказался последний день декады — 10 февраля», — заявила синоптик.