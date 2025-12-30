США с помощью дрона атаковали портовое сооружение в Венесуэле в начале декабря, сообщает CNN со ссылкой на источник. По данным американского правительства, сооружение использовалось бандитской группировкой «Трен-де-Арагуа» для хранения наркотиков и морской транспортировки запрещенных веществ.

Собеседник телеканала уточнил, что в момент атаки на причале не было людей, поэтому при взрыве никто не пострадал. По информации CNN, операцию проводило ЦРУ.

CNN и Reuters выяснили, что это первый удар США по территории Венесуэлы.

«Этот удар может значительно обострить напряженность между США и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, на которого США оказывают давление с целью заставить его уйти в отставку посредством агрессивной военной кампании», — говорится в материале CNN.

ЦРУ отказалось от комментариев. CNN обратилось за комментариями в Белый дом, Командование специальных операций США. за комментариями в Белый дом, Командование специальных операций США, а также в Министерство связи и Министерство иностранных дел Венесуэлы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон атаковал объект в Венесуэле. При этом лидер США не стал приводить подробностей операции. По его словам, «крупный объект», подвергшийся удару, был использован для погрузки наркотиков на морские судна.

«Мы вывели из строя — не знаю, читали ли вы или видели — у них есть большое сооружение, крупный объект, откуда, знаете, выходят суда. Две ночи назад мы уничтожили его, так что мы ударили по ним очень жестко», — сказал Трамп в интервью радиостанции WABC (цитата по ABC News).

За последние месяцы власти США стянули силы в Карибское море и наносят удары по венесуэльским судам, объясняя свои действия борьбой с контрабандой наркотиков. К середине ноября в регионе были 15 тыс. американских военнослужащих. В Карибском море наряду с атомной подводной лодкой и истребителем F-35 базируется ударная группа кораблей во главе с крупнейшим авианосцем ВМС США Gerald R. Ford.

25 декабря Трамп анонсировал начало наземных операций против наркокартелей в Латинской Америке. До этого на протяжении нескольких месяцев армия США атаковала суда в Карибском море. По утверждению Вашингтона, они причастны к наркоторговле. 19 декабря Трамп заявил, что не исключает проведение военной кампании против Венесуэлы.