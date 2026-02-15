Более 60 детей заболели корью в ходе вспышки этой инфекции на севере Лондона, пишет Sunday Times. По данным газеты, случаи заражения зарегистрированы среди учеников семи школ и воспитанников одного детсада в Энфилде. Некоторым заболевшим потребовалась госпитализация.

Есть опасения, что вспышка связана с низким уровнем вакцинации MMR в столице Великобритании: от каждого инфицированного человека корь может передаваться до 18 непривитым людям.

Директор департамента здравоохранения Энфилда Дуду Шер-Арами заявила, что нынешняя вспышка заболеваемости корью представляет серьезную угрозу для города и создает риски возникновения «гораздо более масштабной и широкомасштабной вспышки по всему Лондону».

По ее словам, в Лондоне «один из самых низких, если не самый низкий, показателей вакцинации» против кори в Великобритании, при том что это заболевание считается очень опасным. В Энфилде более 20% детей в возрасте до пяти лет не привиты от кори, паротита и краснухи.

«Корь вызывает очень неприятные осложнения. Она может привести к глухоте, повреждению головного мозга, и каждому пятому ребенку может потребоваться госпитализация», — напомнила чиновница.

Для борьбы с распространением заболевания в Энфилде открыты временные пункты вакцинации, в том числе в школах. На следующей неделе должна стартовать правительственная кампания по пропаганде прививок, в том числе реклама в соцсетях, на видеоплатформах и радио.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) предупредили, что на начальной стадии корь легко спутать с обычной острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) или простудой, но несколько дней спустя болезнь вызывает кожную сыпь характерного красного цвета. У некоторых пациентов она проявляется даже на слизистых оболочках ротовой полости.

В январе 2026 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что Великобритания выбыла из числа стран, где корь считается искорененной благодаря массовой вакцинации. С 2024 года в королевстве регистрируются вспышки заболеваемости, которые эксперты связывают с отказом от прививок. В среднем там фиксируют более 3,5 тысячи случаев заражения за год.

До этого начиная с 2021 года считалось, что британским властям удалось «ликвидировать» корь как угрозу национальному здравоохранению. По оценке ВОЗ, для создания коллективного иммунитета требуется вакцинировать не менее 95% детей. При этом, как сообщило Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании, в 2024-2025 годах только 91,9% пятилетних детей получили одну дозу вакцины MMR (против кори, паротита и краснухи) — это рекордно низкий показатель с 2010 года. Обе прививки были сделаны менее чем 84% детей, что также является рекордом с 2009 года.

Академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Института общественного здоровья Сеченовского университета Николай Брико заявлял RTVI, что вспышки заболеваемости корью в России связаны с распространением инфекции из-за непривитых мигрантов и цыган.