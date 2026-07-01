Нью-Йорк планомерно усиливает зачистку улиц от грызунов, внедряя жесткие проверки и новые правила утилизации отходов. Однако победить вредителей старыми методами уже не получается. Как показывают свежие исследования, городские мыши массово выработали иммунитет к бытовой химии, а крысы поумнели настолько, что без труда обходят любые капканы. Как так вышло, разобрался RTVI.

Генетический щит и тактическая хитрость

Ученые из Ратгерского университета изучили ДНК трех сотен грызунов, пойманных в мегаполисах Восточного побережья, включая Нью-Йорк. Выяснилось, что около 70% городских мышей получили генетические мутации, делающие их невосприимчивыми к популярным ядам (родентицидам). Десятилетиями поедая отравленные приманки, выживали лишь самые стойкие особи, которые и передали суперспособность своему потомству.

Крупные серые крысы пошли другим путем. Генетическая защита у них формируется медленнее, поскольку они крайне осторожны с незнакомой пищей. Вместо этого крысы адаптируются поведенчески: они научились распознавать и игнорировать ловушки. Исследователи зафиксировали на видео, как отдельные особи за неделю подходили к механическим или клеевым капканам до 300 раз, но так и не прикоснулись к ним.

Кроме того, ученые бьют тревогу из-за экологических рисков. Неуязвимые к яду грызуны продолжают есть приманки, превращаясь в токсичную бомбу замедленного действия для городской фауны. Опасные вещества накапливаются в организмах хищных птиц, койотов и других животных, которые охотятся на мышей или поедают погибших зверей.

От пакетов к контейнерам и крысиной контрацепции

По ситуации на 2026 год Нью-Йорк удерживает третью строчку в списке самых «крысиных» городов США, уступая лишь Чикаго и Лос-Анджелесу. Тем не менее мэрия уверяет, что тренд удалось переломить благодаря реформе системы ЖКХ. Главным оружием стал отказ от привычных черных пластиковых пакетов на тротуарах в пользу закрытых баков.

Начатая еще при экс-мэре Эрике Адамсе (который ввел должность «Крысиной царицы» и обязал бизнес прятать мусор в контейнеры) реформа продолжается и сейчас. Действующий глава города Зохран Мамдани пообещал полностью избавить Нью-Йорк от открытого мусора к 2031 году. Уже к концу следующего года как минимум по одному округу в каждом из пяти районов города переведут на стопроцентный контейнерный сбор.

Параллельно город тестирует альтернативные методы. Летом 2025 года в Гарлеме в рамках пилотного проекта «Закон Флако» развернули сеть специальных станций с контрацептивной приманкой для грызунов.

Первые успехи

Лишение крыс кормовой базы и новые технологии дератизации уже приносят плоды. Согласно официальной статистике, с начала года по 18 июня 2026 года число жалоб горожан на грызунов сократилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11 106 обращений против почти 15 600 годом ранее). В Манхэттене количество жалоб упало почти вдвое — до 2 662. Самым проблемным округом остается Бруклин (4 071 жалоба), но и там зафиксировано снижение активности вредителей на 26%.