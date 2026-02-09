Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в нападении на женщину на станции московского метрополитена «Китай-город», в результате которого у пострадавшей сломан нос. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

По предварительной информации, нападавший попросил проходившую мимо женщину о денежной помощи. После того, как ему было отказано, мужчина начал оскорблять потерпевшую.

Когда она вытащила телефон, чтобы снять происходящее, он сначала попытался отобрать гаджет у женщины, после чего нанес ей несколько ударов. Из-за полученных травм женщине потребовалась медицинская помощь. Подозреваемый был задержан в одном из домов на Ленинградском шоссе.

Как уточняет «Пятый канал», конфликт произошел 3 февраля. По данным телеканала, до инцидента подозреваемый вел себя вызывающе по отношению к другим пассажирам и незадолго до нападения нанес оскорбления другой женщине.

Ранее на публикации в социальных сетях о том, что в результате нападения у девушки был сломан нос, обратил внимание Следственный комитет (СК). По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования.

В конце января сообщалось, что мужчина умер в больнице после драки с другим пассажиром в переходе на станции метро «Площадь Ильича». Нападавшим оказался 34-летний уроженец Липецкой области, который ранее не был знаком с погибшим. После задержания он объяснил свои действия состоянием алкогольного опьянения и заявил о потере памяти.