В Москве мужчина умер в больнице после драки в переходе станции метро «Площадь Ильича». Избивший его злоумышленник задержан. Об этом сообщает прокуратура столичного метрополитена.

Инцидент произошел около 03:00 ночи. По данным надзорного ведомства, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому несколько ударов по разным частям тела и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.

Нападавшего задержали правоохранители. Им, как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оказался ранее судимый 34-летний уроженец Липецкой области. Во время допроса мужчина заявил, что с погибшим ранее не был знаком и свои действия объяснил алкогольным опьянением.

«Вышел с работы, пошел в бар, выпил, дальше не помню. Меня задержали сотрудники полиции, показали видео, где я избивал человека», — рассказал он.

Ранее инцидент с дракой произошел в подмосковном городе Электросталь. Как сообщили в полиции, в автобусе между пассажирами возникла словесная перепалка, которая на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Мира перешла в потасовку. Во время конфликта неизвестный ударил ножом молодого человека и скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу, где он умер. По версии московского СК, ссора между молодыми людьми возникла «на фоне внезапно возникшей личной неприязни». Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Видео произошедшего стало распространяться по российским телеграм-каналам 19 января.

В одном из видео, снятом из салона автобуса, заметно, как четверо молодых людей, среди которых был человек в бафе, закрывающем лицо, с бритым затылком и в одежде, характерной для скинхедов, заметив кого-то, демонстрируют ему язык и средний палец. Такое поведение компании не устроило находившегося в автобусе молодого человека неславянской внешности, который подошел и, по всей видимости, выразил свое недовольство.

После этого все участники вышли на улицу, где завязалась потасовка. В ходе нее была использована ракетница — из нее выстрелил парень в бомбере в сторону молодого человека неславянской внешности. Он же, в свою очередь, как следует из происходящего, орудовал ножом.