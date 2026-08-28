Россия и США умалчивают о деталях визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, потому что работа спецслужб, как и дипломатов, часто ведется «в тишине» и «слишком чувствительные» детали не раскрываются. Такое объяснение дал в интервью РБК глава МИД Сергей Лавров. Он выразил убеждение, что на Западе растет раздражение из-за поведения президента Украины Владимира Зеленского, а также оценил политику премьера Армении Никола Пашиняна.

О визитах главы дипломатии Ватикана и директора ЦРУ

По словам Лаврова, прибытие в Москву практически одновременно главы дипломатии Ватикана Пола Галлахера и главы ЦРУ Джона Рэтклиффа свидетельствует о желании этих сторон вести диалог с Россией.

Глава МИД отметил, что у них с архиепископом «никаких секретов не было»: Ватикан призывает к скорейшему завершению конфликта на Украине и готов участвовать в решении гуманитарных вопросов.

Министр рассказал, что Галлахер после беседы с ним пообещал посылать сигналы Украине о том, что «нехорошо» запрещать русский язык и каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), попирая тем самым права человека, в том числе религиозные.

Лавров посетовал, что ни в каких предложениях по урегулированию конфликта «никто нигде <…> не упоминает ни про язык, ни про религию, ни про права человека». Как подчеркнул глава МИД, эти вопросы не могут быть лишь частью переговорного пакета.

«Это обязанность, которая без всяких условий должна быть выполнена со стороны Украины, и вы, кто ею руководит и кто ею хозяйничает, несете за это прямую ответственность», — сказал он.

Лавров также раскритиковал призывы Запада к заморозке конфликта на Украине по линии фронта. По словам собеседника РБК, такой подход не приведет к долгосрочному миру. К тому же, Киев и Европа все равно не признают частью России территории, которые находятся под ее контролем, отметил он.

Западу прекращение огня нужно для того, чтобы попытаться восстановить границы 1991 года, а в подконтрольных Киеву регионах развернуть «стабилизационные силы», добавил Лавров.

Говоря о визите Рэтклиффа, Лавров отметил, что не участвовал во встречах с ним. При этом министр объяснил, что «нет ничего необычного» в том, что взаимодействие по линии спецслужб, как и по линии дипломатии, во многом ведется непублично, «в тишине».

Дипломаты, в частности, не раскрывают «слишком чувствительные» детали, которые находятся в проработке, потому что «важно не спугнуть возможные компромиссы, консенсус».

Комментируя версии причин визита главы ЦРУ, Лавров подтвердил, что 14 августа — за полторы недели до его прибытия — Москва направила в Вашингтон по дипломатическим каналам просьбу разъяснить, как Америка помогает Украине наносить удары по экономической инфраструктуре России.

«Когда такая информация появляется [об американской помощи Киеву], мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент и просим подтвердить, правда ли это. Нам еще ни разу не ответили», — рассказал глава МИД.

Об Анкоридже и договоре «по-пацански»

Лавров в ходе интервью упомянул Анкоридж — место единственного саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина после возвращения Трампа в Белый дом. По словам министра, тогда предложения Вашингтона по проекту мирных договоренностей РФ и Украины «содержали определенные компромиссные нюансы, но которые основывались на реалиях, сложившихся на земле».

Он рассказал, что Путин на встрече зачитал предложение американцев пункт за пунктом и спрашивал у присутствующих, включая спецпосланника президента США Стива Уиткоффа: «Стивен, я правильно это изложил?»

«Тот кивал и все подтвердил. И после того, как все зачитанное было подтверждено как позиция Трампа, Путин сказал: „Дональд, тут есть нюансы, но я принимаю твое предложение полностью. Мы готовы“. Если это не согласие и не договоренность, тогда я и не знаю, что такое договоренность», — отметил Лавров.

Но после саммита НАТО глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США «однозначно на стороне Украины, и вообще в Анкоридже ничего не было», продолжил глава МИД. Он указал, что это в очередной раз иллюстрирует, «как договариваются русские и как договариваются на Западе».

На вопрос о том, не нужно ли было России быть настойчивее, Лавров ответил, что «это не наш стиль».

«Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что, по сути, одно и то же», — заявил он.

Лавров напомнил, что месяц назад Рубио заявил о необходимости найти новые подходы к урегулированию на Украине. Российская сторона готова выслушать новые предложения, но одновременно продолжает «работать на земле», отметил глава МИД.

О силе и слабости Трампа

Министр отметил, что в Москве по-прежнему «ценят» позицию самого Трампа, который начал проводить политику, отличную от курса его предшественника Джо Байдена, и «стал смотреть на первопричину».

На уточняющий вопрос, не является ли перемена позиции после Анкориджа свидетельством того, что Трамп «не такой сильный, каким хочет казаться», Лавров ответил спортивной метафорой.

«Я общался несколько раз с президентом США <…>, но в гольф не играл, так что силу удара не могу определять. Хотя мне говорили <…>, что он очень хороший игрок», — сказал глава МИД.

В целом, по его оценке, США переживают, что «их некогда безграничное могущество уходит в прошлое».

О том, кто кого «обыгрывает» на украинском фронте

Лавров констатировал, что Великобритания играет «самую негативную роль» в конфликте на Украине и «всегда немножко свысока» относится к англоязычной нации за океаном.

На вопрос о том, удается ли британцам обыгрывать американцев «на украинском фронте», он выразил мнение, что «там Зеленский всех обыгрывает».

«Там даже не нужны такие изощренные политики, как британцы. Посмотрите: Зеленский просто руководит всеми», — сказал глава МИД, напомнив о масштабных коррупционных скандалах на Украине.

О «раздражении» украинцами

Глава российской дипломатии считает, что в Европе «есть раздражение в связи с украинцами, которые <…> ведут себя там так, как будто они хозяева». Среди прочего они создают проблемы полякам в сфере трудоустройства, указал он.

«Стоит отметить и поведение [президента Украины Владимира] Зеленского, когда он разъезжает по миру с тем, что все должны его просто слушать и выполнять его приказы. Раздражение в связи с этим накапливается», — высказал мнение Лавров.

При этом он усомнился, что Зеленского кто-то напрямую остановит. России не стоит на это рассчитывать, но и нельзя поддаваться попыткам украинского руководства при поддержке европейцев дестабилизировать общество путем атак по нефтеперерабатывающим заводам и маркетплейсам, заявил Лавров.

«Речь идет об огромном количестве объектов, которые никакого отношения к военному потенциалу не имеют. И Запад стыдливо молчит», — упрекнул он.

Об отношениях с Арменией

Говоря о требованиях России к Армении в возможно короткие сроки провести референдум о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Лавров сделал вывод о недостаточном доверии премьера Никола Пашиняна своему же народу.

Министр напомнил, что Пашинян не торопится с этим референдумом и недавно заявил, что это будет целесообразно уже после подачи официальной заявки на вступление в ЕС.

«Это, по-моему, говорит не об очень большом доверии к армянским избирателям и армянскому народу. Как раз надо показать честный выбор — между чем ты выбираешь: как живешь сейчас, когда за последние три года товарооборот превысил $6 млрд, а в одном году достиг и $12 млрд, и страна развивалась за счет ЕАЭС», — привел цифры министр.

Он высказал убеждение, что со стороны России «все сделано» для того, чтобы сохранить связи с Арменией. В частности, республика получает выгоды от участия в ЕАЭС и покупает у России энергоносители в 3―4 раза дешевле, чем в ЕС.

Лавров отметил, что односторонние заявления со стороны Еревана, без предварительных обсуждений с Россией — например, о концессии на Южно‑Кавказскую железную дорогу — вызывают у россиян, включая самого главу МИД, «эмоции в груди».

Министр выразил надежду, что «хорошие экономисты», которые есть в Армении, поймут и донесут до властей, что с Европой у страны не будет экономических преимуществ.

О диверсионной работе и госпереворотах

В контексте рассуждений об Армении журналист РБК отметил, что слышал мнение о неумении России использовать мягкую силу. Лавров на это сказал, что мягкая сила сегодня «однозначно деградировала в прямые методы вмешательства во внутренние дела», и в этом смысле РФ ее не использует.

Министр пояснил, что у России, конечно, имеется «опыт диверсионной работы еще со времен довоенных, во время войны». Российские разведчики работали в самых разных странах.