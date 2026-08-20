Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли детали еще одного эпизода в рамках спецоперации по разоблачению «высокоуровневой коррупции». Эпизод связан со схемой рейдерского захвата предприятий, в том числе через вмешательство в структуры Минюста, передает информагентство УНН.

В новом видео под названием «Фемида» фигурируют женский и мужской голоса, которые, по данным следствия, принадлежат теперь уже бывшей замглавы офиса президента Ирине Мудрой и экс-депутату Верховной Рады. В начале ролика женский голос говорит, что «коррупцию надо систематизировать и контролировать», а не бороться с ней.

Как сообщил на видео детектив НАБУ Александр Иванов, осенью 2025 года преступная группа из высокопоставленных представителей офиса президента Владимира Зеленского и других лиц, действуя под руководством бывшего и действующего нардепов, незаконно завладела активами предприятий общей стоимостью более 248 млн гривен (465 млн рублей).

В мае нынешнего года группа пыталась завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн гривен (388 млн рублей).

«Целью завладения одним из предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более полумиллиарда гривен», — сказал детектив.

По его словам, для этого фигуранты привлекли хакеров, которые проникли в реестр юридических лиц и внесли поддельные документы с ложными сведениями о переходе права собственности от законных владельцев к подставным лицам.

Таким образом корпоративные права собственников захваченных предприятий были переоформлены за два дня. В качестве подконтрольных лиц, на которых переписывались документы, выступали личные охранники одного из организаторов схемы, рассказал Иванов.

Он отметил, что двое организаторов рейдерского захвата предварительно заключили между собой так называемое «понятийное соглашение». Помимо подделки документов и привлечения хакеров, фигуранты также использовали для своей схемы судебные решения, сообщил детектив НАБУ.

Первые последствия разоблачений

Из первой порции прослушки, опубликованной НАБУ 19 августа в рамках масштабной антикоррупционной операции «Форест Гамп», следует, что замглавы офиса Зеленского обсуждала с экс-депутатом Рады схему получения фактического контроля над «Сенс Банком» и привлечения его руководства к операциям с «серьезными потоками денег».

Зеленский в тот же день издал указ об увольнении Ирины Мудрой. У нее прошли обыски.

Нардеп Алексей Гончаренко* после этого сообщил, что Мудрая была задержана и проведет ночь в СИЗО. Однако адвокат экс-чиновницы Артем Крикун-Труш это опроверг. По его словам, Мудрой сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения.

Позднее юридическая компания «Милер» обнародовала текст заявления Мудрой, пояснив, что у самой женщины сейчас нет доступа к соцсетям. Экс-замглавы офиса Зеленского опровергла слухи о задержании.

«Я вместе с адвокатами спокойно готовлюсь к судебному заседанию. Следствию я оказала полное содействие и готова ответить на каждый вопрос в правовом порядке», — говорится в заявлении Мудрой.

Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил вечером 19 августа, что правительство решило отстранить председателя наблюдательного совета «Сенс Банка» Николая Гладышенко и инициировало отстранение председателя правления банка Алексея Ступака.

«Обнародованные антикоррупционными органами факты <…> не могут оставаться без реакции. Доверие является принципиальным условием работы в государственном финансовом учреждении», — подчеркнул глава правительства в своем телеграм-канале.

Он добавил, что другие должностные лица банка, фигурирующие в материалах досудебного расследования, должны понести аналогичную ответственность.

Как пишет РБК-Украина, Ступак стал одним из топ-менеджеров «Сенс Банка» в 2019 году и сначала отвечал за корпоративный бизнес, а в феврале 2024 года возглавил правление. До этого он работал в банковском секторе больше 20 лет.

Гладышенко имеет более 17 лет опыта в государственном финансовом секторе и среди прочего занимал руководящие должности в украинском представительстве «Альфа-Банка». В состав набсовета «Сенс Банка» он вошел в октябре 2025 года.

Ранее в тот же день издание «Суспільне» сообщило, что Рада решила вызвать главу украинского Национального банка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг «Сенс Банка».

Сам Пышный 20 августа сообщил в соцсети, что регулятор требует уволить Гладышенко, а также намерен проверить всех членов наблюдательного совета «Сенс Банка» на профпригодность.

«Комитет Нацбанка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии <…> Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям о независимости. Это значит, что [он] не может быть членом наблюдательного совета, а его полномочия должны быть прекращены. Речь идет именно о прекращении, а не отстранении», — подчеркнул Пышный.

Он отметил, что проверку в отношении Гладышенко Нацбанк начал еще в мае после публикации материалов, известных как «пленки Миндича».

«Пленки Миндича» — это материалы прослушки, опубликованные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в рамках длящегося с 2024 года расследования масштабных коррупционных схем вокруг госпредприятия «Энергоатом». По мнению НАБУ, схемой руководил Тимур Миндич — бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95». Он бежал из страны перед началом обысков и с ноября 2025 года находится в межгосударственном розыске.

По словам главы Нацбанка, сами по себе «пленки Миндича» не являлись достаточным основанием для увольнения Гладышенко, поэтому регулятор дважды обращался в антикоррупционные ведомства с просьбой предоставить материалы досудебного расследования, чтобы на основании фактов дать оценку независимости главы набсовета «Сенс Банка».

Однако публикация аудиозаписей в рамках новой антикоррупционной спецоперации «Форест Гамп» изменила ситуацию, потому что они содержат «важные факты и информацию из материалов досудебного расследования», заключил Пышный.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов